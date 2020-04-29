RAMAZAN İMSAKİYE
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Hülya Avşar'ın eski eşi Kaya Çilingiroğlu kurallara uymadı! 'Kendini düşünmüyorsan başkalarını düşün'

Corona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan 4 günlük sokağa çıkma yasağının bitmesinin ardından ünlüler de sokaklara akın etti. Sokağa çıkma yasağının ardından dışarı çıkan ünlü isimlerin tedbirlere uymaması da dikkat çekti. Maske takmadan dolaşan ünlüler hem kendilerini hem de çevrelerini tehlikeye attı.Hülya Avşar'ın eski eşi Kaya Çilingiroğlu da bu isimlerden bir tanesi...

29.04.2020 10:19 - Son Güncelleme: 29.04.2020 10:39
Hülya Avşar'ın eski eşi Kaya Çilingiroğlu'dan bencilce hareket! 'Kendini düşünmüyorsan başkalarını düşün'

KAYA ÇİLİNGİROĞLU

Etiler'deki bir otobüs durağında görüntülenen Kaya Çilingiroğlu "Bankaya gireceğim, gölge olduğu için buraya oturdum. Sosyal mesafeyi koruyorum" dedi. Ancak Çilingiroğlu'nun maske takmaması dikkatlerden kaçmadı.

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Hülya Avşar'ın eski eşi Kaya Çilingiroğlu'dan bencilce hareket! 'Kendini düşünmüyorsan başkalarını düşün'

DEMET ŞENER - CENK KÜPELİ

Maskesiz oldukları görülen Demet Şener ile eşi Cenk Küpeli, Bebek'te araçlarıyla seyir halindeyken görüntülendi.

Hülya Avşar'ın eski eşi Kaya Çilingiroğlu'dan bencilce hareket! 'Kendini düşünmüyorsan başkalarını düşün'

SİNAN ÇETİN

67 yaşındaki yönetmen Sinan Çetin 65 yaş üzeri vatandaşların sokağa çıkma yasağına bir kez daha deldi. Kuruçeşme'de maskesiz görüntülenen Çetin, daha önce de bu kurala uymamıştı.

Hülya Avşar'ın eski eşi Kaya Çilingiroğlu'dan bencilce hareket! 'Kendini düşünmüyorsan başkalarını düşün'

SERDAR ORTAÇ

Bisikletiyle bir midyecinin önünde duran Serdar Ortaç sohbet sırasında sosyal mesafeye aldırmadı.

Hülya Avşar'ın eski eşi Kaya Çilingiroğlu'dan bencilce hareket! 'Kendini düşünmüyorsan başkalarını düşün'

HADİSE

Şarkıcı Hadise de sevgilisi Kaan Yıldırım'ın, Ulus'taki sitesine şoförlü VİP minibüsüyle gitti. Kapıda özel cihazla ateşi ölçüldü.

Hülya Avşar'ın eski eşi Kaya Çilingiroğlu'dan bencilce hareket! 'Kendini düşünmüyorsan başkalarını düşün'

DEMET AKBAĞ

Öte yandan oyuncu Demet Akbağ da Bebek sahilde yürüyüşe çıktı. Ancak Akbağ'ın maskeli olması gözden kaçmadı.

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