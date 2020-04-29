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Hülya Avşar'ın eski eşi Kaya Çilingiroğlu kurallara uymadı! 'Kendini düşünmüyorsan başkalarını düşün'

Corona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan 4 günlük sokağa çıkma yasağının bitmesinin ardından ünlüler de sokaklara akın etti. Sokağa çıkma yasağının ardından dışarı çıkan ünlü isimlerin tedbirlere uymaması da dikkat çekti. Maske takmadan dolaşan ünlüler hem kendilerini hem de çevrelerini tehlikeye attı.Hülya Avşar'ın eski eşi Kaya Çilingiroğlu da bu isimlerden bir tanesi...

29.04.2020 10:19 - Son Güncelleme: 29.04.2020 10:39 BU GALERİYİ PAYLAŞ





