Çağlar Ertuğrul İstanbulu terk etti! İşte İstanbuldan kaçan ünlüler

Çağlar Ertuğrul İstanbul'u terk etti! İşte İstanbul'dan kaçan ünlüler
Çağlar Ertuğrul da modaya uydu. İstanbul'dan kaçan ünlüler kervanına Çağlar Ertuğrul'da katıldı. Çağlar Ertuğrul, önceki gün Nişantaşı'ndaydı. Bir kafede sevgilisi Kayla Manukyan ile otururken objektife takılan oyuncu, habercilerle sohbetinde İstanbul defterini kapattığını, artık İzmir'de yaşadığını söyledi. Çağlar Ertuğrul, neden böyle bir karar aldığı sorusuna ise şu yanıtı verdi, "İstanbul'dan çok sıkılmıştım. Orada bir çiftlik evim de var. Bahçemde sebze ve meyve yetiştiriyorum, yakında hayvan da alacağım. Böyle mutluyum." İşte İstanbul'dan kaçan diğer ünlüler...
18 Kasım 2018 Pazar, 13:32:30 Güncelleme: 14:07:38
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