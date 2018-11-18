Çağlar Ertuğrul İstanbul'u terk etti! İşte İstanbul'dan kaçan ünlüler

Çağlar Ertuğrul da modaya uydu. İstanbul'dan kaçan ünlüler kervanına Çağlar Ertuğrul'da katıldı. Çağlar Ertuğrul, önceki gün Nişantaşı'ndaydı. Bir kafede sevgilisi Kayla Manukyan ile otururken objektife takılan oyuncu, habercilerle sohbetinde İstanbul defterini kapattığını, artık İzmir'de yaşadığını söyledi. Çağlar Ertuğrul, neden böyle bir karar aldığı sorusuna ise şu yanıtı verdi, "İstanbul'dan çok sıkılmıştım. Orada bir çiftlik evim de var. Bahçemde sebze ve meyve yetiştiriyorum, yakında hayvan da alacağım. Böyle mutluyum." İşte İstanbul'dan kaçan diğer ünlüler...

18 Kasım 2018 Pazar, 13:32:30 Güncelleme: 14:07:38
Çağlar Ertuğrul İstanbulu terk etti! İşte İstanbuldan kaçan ünlüler

BİLUN DOHMEN

90'lı yıllarda podyumların tozunu attıran Bilun Dohmen, Bodrum'a yerleşti.

Çağlar Ertuğrul İstanbulu terk etti! İşte İstanbuldan kaçan ünlüler

Köy hayatı yaşamaya başlayan Dohmen'in geçmişinden eser kalmadı.

Çağlar Ertuğrul İstanbulu terk etti! İşte İstanbuldan kaçan ünlüler

Görkemli hayatı geride bırakan manken şimdilerde küçükbaş hayvan besleyip, organik tarım ürünleri yetiştiriyor.

Çağlar Ertuğrul İstanbulu terk etti! İşte İstanbuldan kaçan ünlüler

YEŞİM BÜBER

Bir dönemin ünlü oyuncusu Yeşim Büber, görüntü yönetmeni eşi Mehmet Aksın ve ikizleriyle bambaşka bir hayata başladı.

Çağlar Ertuğrul İstanbulu terk etti! İşte İstanbuldan kaçan ünlüler
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