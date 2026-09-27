'Yaz', 'Aşk Sadece', 'Benim Hikayem', 'Gel Gel', 'İki Hece' ve 'Hata Benim' gibi şarkılarıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Berkay Şahin, konser turnesine hız kesmeden devam ediyor. 44 yaşındaki şarkıcının yeni konser durağı Trabzon oldu.