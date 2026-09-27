Berkay Şahin’den ağlatan Trabzon ziyareti: Sahne öncesi "Kuzeyin Oğlu"nun kabrine koştu
Konser turnesi kapsamında Trabzon'a giden ünlü popçu Berkay Şahin, sahne provasına geçmeden önce vefa dolu bir hamleye imza attı. Ayağının tozuyla Maçka'ya geçen Şahin, 2025 yılında hayatını kaybeden usta sanatçı Volkan Konak'ın mezarını ziyaret etti. Konak'ın vasiyeti üzerine defnedildiği ceviz ağacının altında dua eden ünlü şarkıcının, "Nur içinde uyu Volkan ağabeyim" paylaşımı sosyal medyada gözleri doldurdu.
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