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Berkay Şahin’den ağlatan Trabzon ziyareti: Sahne öncesi "Kuzeyin Oğlu"nun kabrine koştu

Konser turnesi kapsamında Trabzon'a giden ünlü popçu Berkay Şahin, sahne provasına geçmeden önce vefa dolu bir hamleye imza attı. Ayağının tozuyla Maçka'ya geçen Şahin, 2025 yılında hayatını kaybeden usta sanatçı Volkan Konak'ın mezarını ziyaret etti. Konak'ın vasiyeti üzerine defnedildiği ceviz ağacının altında dua eden ünlü şarkıcının, "Nur içinde uyu Volkan ağabeyim" paylaşımı sosyal medyada gözleri doldurdu.

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Berkay Şahin Trabzon’da Konser Turnesine Devam Ediyor

'Yaz', 'Aşk Sadece', 'Benim Hikayem', 'Gel Gel', 'İki Hece' ve 'Hata Benim' gibi şarkılarıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Berkay Şahin, konser turnesine hız kesmeden devam ediyor. 44 yaşındaki şarkıcının yeni konser durağı Trabzon oldu.

Berkay Şahin’den Volkan Konak’a Vefa Ziyareti

VOLKAN KONAK'A VEFA ZİYARETİ

Berkay Şahin, kente varır varmaz sahne hazırlıklarından önce özel bir rota belirleyerek Maçka ilçesine doğru yola çıktı. Ünlü şarkıcı, 2025 yılında hayatını kaybeden usta sanatçı Volkan Konak'ın kabrini ziyaret etti.

Ünlü Şarkıcı Berkay’dan Duygusal Volkan Konak Ziyareti

Berkay Şahin, Trabzon'a gider gitmez ilk olarak 'Canım ağabeyim' dediği Volkan Konak'ın Maçka'daki mezarını ziyaret etti. Volkan Konak'ın Maçka ilçesindeki Konakoğlu Aile Mezarlığı'nda bulunan kabrine giden Şahin, usta sanatçının istirahatgahı başında dua etti.

Berkay Şahin’den Duygu Dolu Anlar: Volkan Konak’ın Mezarında

CEVİZ AĞACININ ALTINA DEFNEDİLMİŞTİ

Konak'ın naaşı, vasiyeti doğrultusunda bir ceviz ağacının altına defnedilmişti. Kabir başında duygusal anlar yaşayan Berkay Şahin, ziyaretinden bir kareyi sosyal medya hesabından paylaştı.

Berkay Şahin’den Duygusal Mesaj: ’Nur İçinde Uyu Volkan Ağabeyim’

Usta sanatçının mezarını ziyaret eden Şahin, duygu yüklü paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

''Benim aslan ağabeyimi görmeden gidemezdim. Nur içinde uyu Volkan ağabeyim''

Berkay’ın Vefa Ziyareti Hayranları Tarafından İlgiyle Karşılandı

HAYRANLARI TARAFINDAN İLGİYLE KARŞILANDI

Berkay Şahin'in Volkan Konak'a gösterdiği vefa, iki sanatçının hayranları tarafından da ilgiyle karşılandı.

Volkan Konak’ın Ani Ölümü Sanat Dünyasını Yasta Bıraktı

"Kuzeyin Oğlu" unvanıyla Türk müzik tarihine adını yazdıran Volkan Konak, 30 Mart 2025'te Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde verdiği konser sırasında kalp krizi geçirmişti. 58 yaşında hayatını kaybeden sanatçının ani ölümü, başta ailesi olmak üzere sevenlerini, meslektaşlarını ve sanat dünyasını yasa boğmuştu.

Berkay Şahin’den Karadenizli Hayranlarına Vefa Dolu Jest

VEFA DOLU JEST

Hareketli şarkıları ve sahne performanslarıyla geniş kitlelere ulaşan Berkay Şahin, Karadenizli dinleyicileriyle buluşmadan önce Volkan Konak'ın mezarını ziyaret ederek meslek büyüğüne olan vefasını gösterdi.

Berkay Şahin Trabzon’da Konser Hazırlıklarına Başladı

Mezarlık ziyaretinin ardından ünlü şarkıcı, akşam saatlerinde hayranlarıyla buluşacağı konser salonuna geçerek Trabzon'daki prova ve sahne hazırlıklarına başladı.

(Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.)

Meryem Yurt
Meryem Yurt Takvim.com.tr Magazin