Hülya Avşar’dan kalça dansı! Çılgın figürleri sosyal medyayı ikiye böldü! “Kendini ancak bu kadar rezil edebilir” Sibel Can detayı...

Kaya Çilingiroğlu ile yaptığı evlilikten Zehra Çilingiroğlu adında bir kızı olan Hülya Avşar, hem kariyeri hem özel hayatı hem de güzelliğiyle yıllarca adından söz ettirdi. Kıbrıs'ta düzenlenen bir ödül töreninde sahneye çıkan Avşar, şimdi ise çılgın dans şovuyla gündeme geldi. Gösteri sırasında KKTC Cumhurbaşkanı korumasına laf atmasıyla izleyicileri kahkahaya boğan Avşar kızı, sahne kostümü ve dans performansıyla sosyal medyaya damga vurdu. Hülya Avşar'ın o anları sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü. Bir sosyal medya kullanıcısı "Kendini ancak bu kadar rezil edebilir" derken bir başkası "Bir dakikalık video için yılların Hülya Avşar'ı harcanamaz" ifadelerini kullandı. Sibel Can yorumu ise dikkat çekti.