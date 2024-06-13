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Haberler Magazin Videoları Giriş Tarihi: 13 Haziran 2024, 11:54 Güncelleme Tarihi: 13 Haziran 2024, 11:54

Hülya Avşar’dan kalça dansı!

Kıbrıs'ta düzenlenen bir ödül töreninde sahneye çıkan Avşar, şimdi ise çılgın dans şovuyla gündeme geldi. Gösteri sırasında KKTC Cumhurbaşkanı korumasına laf atmasıyla izleyicileri kahkahaya boğan Avşar kızı, sahne kostümü ve dans performansıyla sosyal medyaya damga vurdu. Hülya Avşar'ın o anları sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü. Bir sosyal medya kullanıcısı "Kendini ancak bu kadar rezil edebilir" derken bir başkası "Bir dakikalık video için yılların Hülya Avşar'ı harcanamaz" ifadelerini kullandı. Sibel Can yorumu ise dikkat çekti.

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