Hülya Avşar vücudunun esnekliğini takipçilerine kanıtladı! Göğsünü gere gere yayınladı spor paylaşımı sosyal medyaya damga vurdu
Hülya Avşar esnek vücuduyla şov yaptı! Ünlü şarkıcı ve oyuncu Hülya Avşar, katıldığı bir programda meslek sırlarından özel hayatına birçok konu hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulunarak magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Meslektaşı Gülben Ergen için "demode" ifadelerinin kullanan Avşar, çok konuşulan açıklamalarının ardından bu kez sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi. Spor yaptığı anları kayıt altına alarak Instagram hesabında yayınlayan ünlü şarkıcı, esnek vücuduyla adeta şov yaptı. İşte Hülya Avşar'ın sosyal medyaya damga vuran o paylaşımı...
Şarkıcı ve oyuncu Hülya Avşar'ın, dijital bir platformda yayınlanan bir programda meslektaşı Gülben Ergen ile ilgili yaptığı konuşmalar magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.
Avşar, "Gülben Ergen ile düet yapmak mı, tenis maçı yapmak mı?" sorusuna önce esprili bir dille teniste rakibinin bile olamayacağını söyledi. Şarkıcı daha sonra Ergen için "Demode" ifadelerini kullandı.
GÜLBEN ERGEN'DEN JET YANIT!
Gülben Ergen de sosyal medya hesabından jet hızında bir paylaşımda bulunarak Hülya Avşar'ın açıklamalarına kayıtsız kalmadı.
SOSYAL MEDYAYI SALLADI
Attığı her adımla adından söz ettiren Hülya Avşar bu kez sosyal medya paylaşımıyla ilgi odağı oldu.
Spora olan tutkusuyla bilinen Hülya Avşar, Instagram hesabında yaptığı son paylaşımla esnekliğini kanıtladı.