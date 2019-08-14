Hülya Avşar ve kızı Zehra Çilingiroğlu'nun fotoğrafları sosyal medyayı salladı

HÜLYA AVŞAR KİMDİR?

Hülya Avşar (d. 10 Ekim 1963, Balıkesir), Kürt asıllı Türk sinema ve dizi oyuncusu, şarkıcı ve sunucu. Emral ve Celal Avşar'ın ilk çocuğu olarak Edremit-Balıkesir'de dünyaya geldi. Anne tarafından Balıkesirli olan Avşar'ın baba tarafı Hasköy, Ardahanlıdır. Hülya Avşar, Avşar-Pirebat Kürt aşiretine mensuptur. Babası Celal Kürt ve annesi Emral ise Türk kökenli bir aileye mensuptur. Bulvar Gazetesi'nin düzenlediği Kâinat Güzellik Yarışması'nda birinci seçildi (1982), fakat evlendiği ortaya çıkınca tacı geri alındı. 1983 yılı Avşar'ın yaşamında dönüm noktasıydı. Fikret Hakan ve Salih Güney ile başrolü paylaştığı Haram filmi ile kariyerine başladı.