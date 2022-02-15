Hülya Avşar sevgililer gününde eski eşini paylaştı! Beğeni yağmuruna tutulan Hülya ortalığı salladı! Zehra ve Kaya Çilingiroğlu’yla...
Hülya Avşar sevgililer gününde eski eşini paylaştı! Attığı her adımla adından söz ettiren ünlü şarkıcı ve oyuncu Hülya Avşar, son olarak derin dekolte ve yırtmaçlı sahne elbisesiyle gündem olmuştu. Avşar kızı, şimdi ise sevgililer günü paylaşımıyla çok konuşuldu. Sevgililer gününde eski eşi Kaya Çilingiroğlu ve kızı Zehra Çilingiroğlu'nun pozlarını yayınlayan Avşar, paylaşımına düştüğü notla dikkat çekti. İşte Hülya Avşar'ın beğeni yağmuruna tutulan o paylaşımı...
15.02.2022 01:45
- Son Güncelleme: 15.02.2022 01:45
Attığı her adımla adından söz ettiren ünlü şarkıcı ve oyuncu Hülya Avşar, son olarak derin dekolte ve yırtmaçlı sahne elbisesiyle gündem olmuştu.
Sahne kostümüyle çok konuşulan Hülya Avşar, şimdi ise sevgililer günü paylaşımıyla adından söz ettirdi.
Hülya Avşar, sosyal medya hesabında sevgililer gününde eski eşi Kaya Çilingiroğlu ve kızı Zehra Çilingiroğlu'nun pozlarını yayınladı.