Vav TV İzle
Haberler Magazin Hülya Avşar sevgililer gününde eski eşini paylaştı! Beğeni yağmuruna tutulan Hülya ortalığı salladı! Zehra ve Kaya Çilingiroğlu’yla...

Hülya Avşar sevgililer gününde eski eşini paylaştı! Beğeni yağmuruna tutulan Hülya ortalığı salladı! Zehra ve Kaya Çilingiroğlu’yla...

Hülya Avşar sevgililer gününde eski eşini paylaştı! Attığı her adımla adından söz ettiren ünlü şarkıcı ve oyuncu Hülya Avşar, son olarak derin dekolte ve yırtmaçlı sahne elbisesiyle gündem olmuştu. Avşar kızı, şimdi ise sevgililer günü paylaşımıyla çok konuşuldu. Sevgililer gününde eski eşi Kaya Çilingiroğlu ve kızı Zehra Çilingiroğlu'nun pozlarını yayınlayan Avşar, paylaşımına düştüğü notla dikkat çekti. İşte Hülya Avşar'ın beğeni yağmuruna tutulan o paylaşımı...

15.02.2022 01:45 - Son Güncelleme: 15.02.2022 01:45
Hülya Avşar sevgililer gününde eski eşini paylaştı! Beğeni yağmuruna tutulan Hülya ortalığı salladı! Zehra ve Kaya Çilingiroğlu’yla...

Attığı her adımla adından söz ettiren ünlü şarkıcı ve oyuncu Hülya Avşar, son olarak derin dekolte ve yırtmaçlı sahne elbisesiyle gündem olmuştu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Hülya Avşar sevgililer gününde eski eşini paylaştı! Beğeni yağmuruna tutulan Hülya ortalığı salladı! Zehra ve Kaya Çilingiroğlu’yla...

Sahne kostümüyle çok konuşulan Hülya Avşar, şimdi ise sevgililer günü paylaşımıyla adından söz ettirdi.

Hülya Avşar sevgililer gününde eski eşini paylaştı! Beğeni yağmuruna tutulan Hülya ortalığı salladı! Zehra ve Kaya Çilingiroğlu’yla...

Hülya Avşar, sosyal medya hesabında sevgililer gününde eski eşi Kaya Çilingiroğlu ve kızı Zehra Çilingiroğlu'nun pozlarını yayınladı.

Hülya Avşar sevgililer gününde eski eşini paylaştı! Beğeni yağmuruna tutulan Hülya ortalığı salladı! Zehra ve Kaya Çilingiroğlu’yla...

Ünlü şarkıcı, kısa sürede binlerce beğeni alan paylaşımın altına ise "Sevgililer Günü Golf Turnuvası" notunu ekledi.

Hülya Avşar sevgililer gününde eski eşini paylaştı! Beğeni yağmuruna tutulan Hülya ortalığı salladı! Zehra ve Kaya Çilingiroğlu’yla...

Avşar kızını fotoğraflarda yer almaması dikkat çekerken paylaşım kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

SON DAKİKA