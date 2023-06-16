Hülya Avşar Müjde Ar'la başrol paylaştı Çarkıfelek'le efsaneleşti! Sırra kadem basan Tarık Tarcan'ın son haline bakın yıllar sonra ortaya çıktı
Müjde Ar, Hülya Avşar gibi isimlerle başrol paylaştı, modellik yaptı, Çarkıfelek'le efsaneleşti ama sonra ortadan bir kayboldu ki bulabilene aşk olsun... Bir dönemin efsane isimlerinden biri olan Tarık Tarcan, son haliyle sosyal medyanın gündemine damgasını vurdu. Tası tarağı toplayıp İstanbul'u terk eden ve Marmaris'e yerleşen Tarcan'ın son hali sizi çok şaşırtacak.
16.06.2023 16:37 - Son Güncelleme: 16.06.2023 16:37