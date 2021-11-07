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Haberler Magazin Hülya Avşar kasığına kadar gelen derin yırtmacıyla boy gösterdi gören dönüp bir daha baktı! 58'lik Avşar kızı sahnelere işte böyle döndü

Hülya Avşar kasığına kadar gelen derin yırtmacıyla boy gösterdi gören dönüp bir daha baktı! 58'lik Avşar kızı sahnelere işte böyle döndü

Hülya Avşar kasığına kadar gelen derin yırtmacıyla boy gösterdi, gören dönüp bir daha baktı! 58'lik Avşar kızı sahnelere döndü, kıyafet tercihi ile gündeme bomba gibi düştü. Siyah derin yırtmaçlı bir elbise tercih eden Hülya Avşar şarkılarını seslendirirken sahne kıyafetiyle de tüm dikkatleri üzerine topladı.

07.11.2021 11:48 - Son Güncelleme: 07.11.2021 11:56
Hülya Avşar kasığına kadar gelen derin yırtmacıyla boy gösterdi gören dönüp bir daha baktı! 58’lik Avşar kızı sahnelere işte böyle döndü

Hülya Avşar kasığına kadar gelen derin yırtmacıyla boy gösterdi gören dönüp bir daha baktı! 58'lik Avşar kızı sahnelere işte böyle döndü...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Hülya Avşar kasığına kadar gelen derin yırtmacıyla boy gösterdi gören dönüp bir daha baktı! 58’lik Avşar kızı sahnelere işte böyle döndü

Oyuncu ve şarkıcı Hülya Avşar, uzun zamandır sahne almıyordu. Dizisi final yaptıktan sonra Ayvalık'taki yazlığından çıkmayan Avşar, dün gece sahnelere geri döndü.

Hülya Avşar kasığına kadar gelen derin yırtmacıyla boy gösterdi gören dönüp bir daha baktı! 58’lik Avşar kızı sahnelere işte böyle döndü

DERİN YIRTMACI OLAY OLDU

Hıncahınç dolu bir mekanda şarkılarını seslendiren Avşar'ın kostümü de olay oldu.

Hülya Avşar kasığına kadar gelen derin yırtmacıyla boy gösterdi gören dönüp bir daha baktı! 58’lik Avşar kızı sahnelere işte böyle döndü

Siyah derin yırtmaçlı sahne kostümüyle çok konuşulan Hülya Avşar'ın boyu merak ediliyor.

Hülya Avşar kasığına kadar gelen derin yırtmacıyla boy gösterdi gören dönüp bir daha baktı! 58’lik Avşar kızı sahnelere işte böyle döndü

İşte başta Hülya Avşar olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin boyları...

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