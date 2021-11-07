Hülya Avşar kasığına kadar gelen derin yırtmacıyla boy gösterdi gören dönüp bir daha baktı! 58'lik Avşar kızı sahnelere işte böyle döndü
Hülya Avşar kasığına kadar gelen derin yırtmacıyla boy gösterdi, gören dönüp bir daha baktı! 58'lik Avşar kızı sahnelere döndü, kıyafet tercihi ile gündeme bomba gibi düştü. Siyah derin yırtmaçlı bir elbise tercih eden Hülya Avşar şarkılarını seslendirirken sahne kıyafetiyle de tüm dikkatleri üzerine topladı.
07.11.2021 11:48
- Son Güncelleme: 07.11.2021 11:56
Hülya Avşar kasığına kadar gelen derin yırtmacıyla boy gösterdi gören dönüp bir daha baktı! 58'lik Avşar kızı sahnelere işte böyle döndü...