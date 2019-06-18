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Hülya Avşar güzelliğini konuşturdu! İşte Hülya Avşar'ın cesur paylaşımı!

Hülya Avşar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekmeye devam ediyor. Türk sinemasına damga vurmuş isimlerden olan 55 yaşındaki Hülya Avşar, son dönemde popüler hale gelen makyajsız paylaşım akımına katıldı. Hülya Avşar'ın duştan sonra saçlarını havluya sararak çektiği makyajsız fotoğrafı, sosyal medyada büyük beğeni aldı. Avşar kızı, doğal güzelliği ile takipçilerini bir kez daha hayran bıraktı. İşte Hülya Avşar'ın ve diğer ünlülerin makyajsız fotoğrafları..

18.06.2019 17:55 - Son Güncelleme: 18.06.2019 18:01
Hülya Avşar güzelliğini konuşturdu! İşte Hülya Avşar'ın cesur paylaşımı!

Hülya Avşar, Instagram hesabından makyajsız fotoğrafını yayınladı. 55 yaşındaki Avşar kızı, yaşına göre oldukça cesur bir harekette bulundu. Genç kızlara taş çıkaran güzelliği ile herkesi knedisine bir kez daha hayran bırakan Hülya Avşar, makyajsız haliyle takipçilerinden tam puan aldı. İşte ünlülerin makyajsız halleri...

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Hülya Avşar güzelliğini konuşturdu! İşte Hülya Avşar'ın cesur paylaşımı!

ÜNLÜLERİN MAKYAJSIZ HALLERİ

Burcu Biricik makyajsız görüntülendi. Yüzünde nemlendirici krem dışında bir gram makyaj yoktu.

Hülya Avşar güzelliğini konuşturdu! İşte Hülya Avşar'ın cesur paylaşımı!

Oyuncuyu kimse tanıyamadı. Burcu Biricik ''İş dışında sıfır makyaj dolaşıyorum. Bu halim beni daha mutlu ediyor'' dedi.

Hülya Avşar güzelliğini konuşturdu! İşte Hülya Avşar'ın cesur paylaşımı!

Ekranlardan bir süredir uzak kalan oyuncu Meryem Uzerli, makyajsız hali ile takipçilerini hayal kırıklığına uğrattı.

Hülya Avşar güzelliğini konuşturdu! İşte Hülya Avşar'ın cesur paylaşımı!

Makyajsız fotoğrafını paylaşan Meryem Uzerli'yi, takipçileri tanımakta güçlük çekti. Uzerli'nin paylaşımına bir takipçisi, "Ya makyaj gerçekten dolandırıcılık sayılmalı." yorumunu yaptı.

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