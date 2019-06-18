Hülya Avşar güzelliğini konuşturdu! İşte Hülya Avşar'ın cesur paylaşımı!

Hülya Avşar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekmeye devam ediyor. Türk sinemasına damga vurmuş isimlerden olan 55 yaşındaki Hülya Avşar, son dönemde popüler hale gelen makyajsız paylaşım akımına katıldı. Hülya Avşar'ın duştan sonra saçlarını havluya sararak çektiği makyajsız fotoğrafı, sosyal medyada büyük beğeni aldı. Avşar kızı, doğal güzelliği ile takipçilerini bir kez daha hayran bıraktı. İşte Hülya Avşar'ın ve diğer ünlülerin makyajsız fotoğrafları..

18.06.2019 17:55 - Son Güncelleme: 18.06.2019 18:01 BU GALERİYİ PAYLAŞ





