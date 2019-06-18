Hülya Avşar güzelliğini konuşturdu! İşte Hülya Avşar'ın cesur paylaşımı!
Hülya Avşar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekmeye devam ediyor. Türk sinemasına damga vurmuş isimlerden olan 55 yaşındaki Hülya Avşar, son dönemde popüler hale gelen makyajsız paylaşım akımına katıldı. Hülya Avşar'ın duştan sonra saçlarını havluya sararak çektiği makyajsız fotoğrafı, sosyal medyada büyük beğeni aldı. Avşar kızı, doğal güzelliği ile takipçilerini bir kez daha hayran bıraktı. İşte Hülya Avşar'ın ve diğer ünlülerin makyajsız fotoğrafları..
Hülya Avşar, Instagram hesabından makyajsız fotoğrafını yayınladı. 55 yaşındaki Avşar kızı, yaşına göre oldukça cesur bir harekette bulundu. Genç kızlara taş çıkaran güzelliği ile herkesi knedisine bir kez daha hayran bırakan Hülya Avşar, makyajsız haliyle takipçilerinden tam puan aldı. İşte ünlülerin makyajsız halleri...