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Hilal Altınbilek bikinili pozuyla Ebru Şallı'ya benzetildi! Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sı tam bir afet-i devran!

Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sı Hilal Altınbilek Instagram paylaşımları ile adından söz ettirmeye devam ediyor. Normalleşme süreci ile birlikte tatil sezonunu açan 29 yaşındaki Hilal Altınbilek, çiçekli bikinisi ile sosyal medya gündeminde. Güzel oyuncunun paylaşımını görenler, "Ebru Şallı sandım bir an" şeklinde yorumlarda bulundu. Geçtiğimiz günlerde rol arkadaşı usta oyuncu Kerem Alışık ile adı aşk dedikodularına karışan Hilal Altınbilek'in makyajsız haliyle paylaştığı bikinili pozu sosyal medyada beğeni yağmuruna tutuldu. İşte Ebru Şallı'ya benzetilen Hilal Altınbilek'in çok konuşulan bikinili fotoğrafı...

26.06.2020 19:04 - Son Güncelleme: 26.06.2020 19:27
Hilal Altınbilek'in bikinili pozu Ebru Şallı'ya benzetildi! Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sı tam bir afet-i devran!

Bir Zamanlar Çukurova dizisi ile oyunculuk kariyerinde büyük bir çıkış yakalayan Hilal Altınbilek, 21 Ocak 1991'de İzmir'de dünyaya geldi. İzmirli olan güzel oyuncu 27 yaşında, 1.68 metre boyunda, 50 kilo ve Kova burcu...

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Hilal Altınbilek'in bikinili pozu Ebru Şallı'ya benzetildi! Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sı tam bir afet-i devran!

Geçtiğimiz günlerde rol rkadaşı usta oyuncu Kerem Alışık ile adı aşk dedikodularına karışan Hilal Altınbilek, bikinili pozu ile sosyal medyada çok konuşulan isimler arasında.

Hilal Altınbilek bikinili pozuyla Ebru Şallı'ya benzetildi! Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sı tam bir afet-i devran!

Çiçekli bikinisi ile göz dolduran Hilal Altınbilek, Ebru Şallı'ya benzetildi. Genç oyuncunun doğal güzelliği de konuşulan bir başka konu... İşte Hilal Altınbilek'in çok konuşulan bikinili fotoğrafı ve ünlülerin makyajsız halleri...

Hilal Altınbilek'in bikinili pozu Ebru Şallı'ya benzetildi! Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sı tam bir afet-i devran!

BURCU ESMERSOY

Hilal Altınbilek'in bikinili pozu Ebru Şallı'ya benzetildi! Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sı tam bir afet-i devran!
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