Hilal Altınbilek bikinili pozuyla Ebru Şallı'ya benzetildi! Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sı tam bir afet-i devran!

Bir Zamanlar Çukurova dizisi ile oyunculuk kariyerinde büyük bir çıkış yakalayan Hilal Altınbilek, 21 Ocak 1991'de İzmir'de dünyaya geldi. İzmirli olan güzel oyuncu 27 yaşında, 1.68 metre boyunda, 50 kilo ve Kova burcu...