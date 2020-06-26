Hilal Altınbilek bikinili pozuyla Ebru Şallı'ya benzetildi! Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sı tam bir afet-i devran!
Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sı Hilal Altınbilek Instagram paylaşımları ile adından söz ettirmeye devam ediyor. Normalleşme süreci ile birlikte tatil sezonunu açan 29 yaşındaki Hilal Altınbilek, çiçekli bikinisi ile sosyal medya gündeminde. Güzel oyuncunun paylaşımını görenler, "Ebru Şallı sandım bir an" şeklinde yorumlarda bulundu. Geçtiğimiz günlerde rol arkadaşı usta oyuncu Kerem Alışık ile adı aşk dedikodularına karışan Hilal Altınbilek'in makyajsız haliyle paylaştığı bikinili pozu sosyal medyada beğeni yağmuruna tutuldu. İşte Ebru Şallı'ya benzetilen Hilal Altınbilek'in çok konuşulan bikinili fotoğrafı...
26.06.2020 19:04
- Son Güncelleme: 26.06.2020 19:27
DİĞER GALERİLER