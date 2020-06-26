Haberler Galeri Magazin Arka Sokaklar'ın Ezgi'si Ela Yörüklü tatil fotoğraflarıyla beğeni topladı! Eski hali de sosyal medyayı salladı!

Arka Sokaklar'ın Ezgi'si Ela Yörüklü tatil fotoğraflarıyla beğeni topladı! Eski hali de sosyal medyayı salladı!

2006 yılından bu yana yayında olan Arka Sokaklar'ın kadrosundan kimler geldi kimler geçti... Onlardan biri de şimdilerde Selin karakterini canlandıran Ela Yörüklü. 1998 doğumlu başarılı oyuncu Arka Sokaklar dizisine kadar bir kaç yapımda rol aldı almasına ama patlamasını Arka Sokaklar ile yaptı. Genç oyuncunun sosyal medyada büyük bir hayran kitlesi bulunuyor. Şu sıralar tatil fotoğraflarıyla çok konuşulan Ela Yörüklü'nün çocukluk fotoğrafı ise sosyal medyayı salladı. İşte başta Ela Yörüklü olmak üzere ünlülerin yıllar içerisindeki değişimleri.

26.06.2020 17:41 - Son Güncelleme: 26.06.2020 17:41
Arka Sokaklar'ın Ezgi'si Ela Yörüklü tatil fotoğraflarıyla beğeni topladı! Eski hali de sosyal medyayı salladı!

Arka Sokaklar dizisinde Ezgi karakterine hayat veren Ele Yörüklü dizinin ara vermesinin ardından soluğu tatilde aldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Arka Sokaklar'ın Ezgi'si Ela Yörüklü tatil fotoğraflarıyla beğeni topladı! Eski hali de sosyal medyayı salladı!

Ela Yörüklü'nün tatil fotoğrafları büyük beğeni toplarken yine sosyal medyada ortaya çıkan çocukluk fotoğrafları ortayı salladı.

Arka Sokaklar'ın Ezgi'si Ela Yörüklü tatil fotoğraflarıyla beğeni topladı! Eski hali de sosyal medyayı salladı!

İşte başta Arka Sokaklar'ın Ezgi'si Ela Yörüklü olmak üzere ünlülerin değişimleri.

Arka Sokaklar'ın Ezgi'si Ela Yörüklü tatil fotoğraflarıyla beğeni topladı! Eski hali de sosyal medyayı salladı!

Müge Anlı

Arka Sokaklar'ın Ezgi'si Ela Yörüklü tatil fotoğraflarıyla beğeni topladı! Eski hali de sosyal medyayı salladı!

Müge Anlı ve Hülya Avşar

Televizyon hayatına magazin ile adım adan Müge Anlı,Hülya Avşar ile röportaj yaparken...

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Hadise sevgilisi ile rahat görüşebilmek için bunu da yaptı! 'Ah Kaan sen nelere kadirsin!'
Hadise sevgilisi ile rahat görüşebilmek için bunu da yaptı! 'Ah Kaan sen nelere kadirsin!'