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Hilal Altınbilek’in annesi kızını solladı! Gençliği ve güzelliğiyle dikkat çekti! Görenin nutku tutuldu! “Abla-kardeş gibiler”

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde canlandırdığı Züleyha karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran Hilal Altınbilek, hem kariyeri hem de özel hayatıyla sık sık adından söz ettirdi. Ünlü oyuncu, şimdi ise annesiyle gündem oldu. Altınbilek'in annesini görenler ablası sanırken sosyal medyada "Güzellik genetik" gibi yorumlar yapıldı. İşte Hilal Altınbilek'in annesi...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 28 Şubat 2024, 15:51 Güncelleme 28 Şubat 2024, 15:51
Hilal Altınbilek’in annesi kızını solladı! Gençliği ve güzelliğiyle dikkat çekti! Görenin nutku tutuldu! “Abla-kardeş gibiler” 1

Ünlü oyuncu Hilal Altınbilek, Bir Zamanlar Çukurova dizisinde canlandırdığı Züleyha karakteriyle adını geniş kitlelere duyurdu.

Hilal Altınbilek’in annesi kızını solladı! Gençliği ve güzelliğiyle dikkat çekti! Görenin nutku tutuldu! “Abla-kardeş gibiler” 2

Ünlü oyuncu hem kariyeri hem de özel hayatıyla sık sık adından söz ettirdi. Altınbilek, şimdi ise annesiyle gündem oldu.

Hilal Altınbilek’in annesi kızını solladı! Gençliği ve güzelliğiyle dikkat çekti! Görenin nutku tutuldu! “Abla-kardeş gibiler” 3

Altınbilek'in annesini görenler ablası sanırken sosyal medyada "Güzellik genetik" gibi yorumlar yapıldı.

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