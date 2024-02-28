Hilal Altınbilek’in annesi kızını solladı! Gençliği ve güzelliğiyle dikkat çekti! Görenin nutku tutuldu! “Abla-kardeş gibiler”

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde canlandırdığı Züleyha karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran Hilal Altınbilek, hem kariyeri hem de özel hayatıyla sık sık adından söz ettirdi. Ünlü oyuncu, şimdi ise annesiyle gündem oldu. Altınbilek'in annesini görenler ablası sanırken sosyal medyada "Güzellik genetik" gibi yorumlar yapıldı. İşte Hilal Altınbilek'in annesi...