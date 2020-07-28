Hilal Altınbilek mayosunu giydi sevgilisi ile el ele denize girdi! İşte 29 yaşındaki Hilal Altınbilek ve oyuncu sevgilisi...

Bir Zamanlar Çukurova dizisi ile geniş bir hayran kitlesine sahip olan Hilal Altınbilek, oyuncu sevgilisi ile yakalandı. Merhum sanatçı Oya Aydoğan'ın oğlu Gurur Aydoğan, önceki gün Hilal Altınbilek'le Çeşme'de görüntülenen Hilal Altınbilek, tüm bakışları üzerine topladı. 29 yaşındaki güzel oyunucu, gün boyu birlikte vakit geçirdiği Gurur Aydoğan ile el ele denize girdi. Güzel oyuncunun adı, pandemi döneminde, dizideki rol arkadaşı Kerem Alışık ile aşk iddialarına karışmıştı.