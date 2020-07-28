Hilal Altınbilek mayosunu giydi sevgilisi ile el ele denize girdi! İşte 29 yaşındaki Hilal Altınbilek ve oyuncu sevgilisi...
Bir Zamanlar Çukurova dizisi ile geniş bir hayran kitlesine sahip olan Hilal Altınbilek, oyuncu sevgilisi ile yakalandı. Merhum sanatçı Oya Aydoğan'ın oğlu Gurur Aydoğan, önceki gün Hilal Altınbilek'le Çeşme'de görüntülenen Hilal Altınbilek, tüm bakışları üzerine topladı. 29 yaşındaki güzel oyunucu, gün boyu birlikte vakit geçirdiği Gurur Aydoğan ile el ele denize girdi. Güzel oyuncunun adı, pandemi döneminde, dizideki rol arkadaşı Kerem Alışık ile aşk iddialarına karışmıştı.
28.07.2020 10:29
- Son Güncelleme: 28.07.2020 10:51
Bir Zamanlar Çukurova'nın güzeller güzeli Züleyha'sının bir dönem Kerem Alışık ile adı aşk iddialarına karışmış ve ikili bu iddiayı yalanlamıştı. 29 yaşındaki Hilal Altınbilek'in sevgilisi ortaya çıktı. Tatil için rotayı Çeşme'ye çeviren Hilal Altınbilek, merhum oyuncu Oya Aydoğan'ın oğlu Gurur Aydoğan'la görüntülendi. İşte Hilal Altınbilek'in sevgilisi ile tatilinden renkli karelet ve ünlülerin 2020 yaz tatili fotoğrafları...
DİĞER GALERİLER