Hilal Altınbilek ile aynı eve çıktığı söylenen Kerem Alışık son sözünü söyledi! Aşk var mı yok mu?
Bir Zamanlar Çukurova dizisinde oynayan Kerem Alışık ile Hilal Altınbilek'in aşk yaşadığına yönelik iddialar bugün yerini ikilinin aynı eve çıktığına dair dedikodulara bıraktı. Konuyla ilgili Hilal Altınbilek ve Kerem Alışık'tan açıklama geldi. Kerem Alışık, daha önce çıkan dedikodulara, sosyal medya hesabından, "Hilal ile set içinde ve set dışında iyi anlaşan iki iyi arkadaşız, hepsi bu" sözleri ile yanıt vermişti. Usta oyuncu, yeniden gündeme gelen aşk iddiası hakkında son sözünü yine sosyal medya hesabından söyledi. Kerem Alışık ve Hilal Altınbilek sevgili mi? İşte merak edilen sorunun yanıtı...
05.10.2020 16:27
- Son Güncelleme: 05.10.2020 16:49
Geçtiğimiz aylarda Hilal Altınbilek'in köpeğini gezdirirken objektife takılan usta oyuncu, aşk iddialarını, "Asla öyle bir şey yok" diyerek yalanmıştı. Aylık 35 bin TL'ye kiraladığı evde Altınbilek ile yaşamaya başladığı iddia edilen Alışık'ın, ilişkiyi gizli tutmak için büyük çaba sarf ettiği iddia edildi. Oyuncu arkadaşlar hakkında ortaya atılan bu iddiaya taraflardan açıklama geldi.
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