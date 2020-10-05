Hilal Altınbilek ile aynı eve çıktığı söylenen Kerem Alışık son sözünü söyledi! Aşk var mı yok mu?

Set arkadaşı Kerem Alışık ile aşk yaşadığı yönündeki iddialara Hilal Altınbilek, "Ispatlarınız ısrarlarınız kadar büyük olsun lütfen" şeklinde yanıt verirken, Alışık ise yine "Hilal ile set içinde ve set dışında iyi anlaşan iki iyi arkadaşız." yanıtını 'son sözüm' olsun notuyla paylaştı.