Herkes yanlış tahmin etti... Yeşilçam'ın efsane ismi Arap Celal bakın nereliymiş! Celal Yonat'ın memleketini duyan afallıyor!
Celal Yonat, Yeşilçam'ın unutulmaz filmlerindeki Arap Celal karakteriyle tanınan ve hala sık sık hatırlanan bir isimdir. Ancak Celal Yonat'ın memleketi, birçok kişiyi şaşırtmaktadır. İşte bu ilginç detaylar... Celal Yonat'ın memleketi, Japonya'dır. Evet, doğru duydunuz, Yeşilçam'ın ünlü Arap Celal'i Japon kökenlidir. Celal Yonat, 1929 yılında Japonya'da dünyaya gelmiştir. Ailesiyle birlikte Türkiye'ye göç eden Yonat, Yeşilçam'ın altın çağında birçok filmde rol almış ve Arap Celal karakteriyle izleyicilerin kalbinde yer etmiştir.
24.05.2023 10:24 - Son Güncelleme: 24.05.2023 10:24
Arap Celal karakteriyle Yeşilçam'ın efsane isimleri arasına giren Celal Yonat'ın memleketi şoke etti. Celal Yonat 300 den fazla filmde rol aldı.Aradan yıllar geçse de unutulmayan ünlü sanatçı sık sık yad edilen isimler arasında bulunuyor. Kemal Sunal filmleriyle hafızlara kazınan ünlü sanatçı bakın nereliymiş! İşte Celal Yonat'ın memleketi...