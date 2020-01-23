Herkes yanlış biliyormuş! Sibel Can hakkındaki o gerçek ortaya çıktı...
Ünlü sanatçı Sibel Can, yaptığı her paylaşım ile hem soysal medyanın hem de magazin dünyasının gündemini belirliyor. 24 yaşında bir kızı ve 27 yaşında bir oğlu olan Sibel Can, adeta genç kızlara taş çıkartıyor. Ünlü sanatçı Sibel Can'ın özel hayatı sevenleri tarafından mercek altına alındı. Can'ın gerçek ismini duyan hayranları şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Sibel Can ve diğer ünlülerin gerçek isimleri...
23.01.2020 22:50
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Sibel Can, yaptığı her paylaşım ile sosyal medyaya ve magazin dünyasına damgasını vuruyor.
Güzel gözleri ve güçlü sesi ile dikkat çeken Sibel Can'ın özel hayatı hayranları tarafından mercek altına alındı.
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