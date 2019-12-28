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Herkes kız zannediyordu ama... Sihirli Annem'in Toprak bebeğinin son görüntüsü şoke etti

Bir dönem herkesi ekrana kilitleyen Sihirli Annem'in çocuk yıldızlarından biri Toprak bebekti. Dizide toprak karakterini Jordan Deniz Boyner canlandırıyordu. Sanılanın aksine o bir kız bebek değil, erkek bebekti... Aradan yıllar geçti ve Jordan Deniz Boyner büyüyp kocaman bir delikanlı oldu. Sihirli güçleri olan Betüş karakterinin, normal bir insan ile evlenmesi sonrası süregelen hikayeyi anlatan dizi o dönem oyuncularına büyük bir popülarite sağlasa da daha sonra hepsi ortalardan kayboldu. İşte başta Jordan Deniz Boyner olmak üzere ünlülerin yıllar içerisindeki değişimi.

28.12.2019 17:14 - Son Güncelleme: 28.12.2019 17:14
Herkes kız zannediyordu ama... Sihirli Annem'in Toprak bebeğinin son görüntüsü şoke etti

Bir dönem izleyiciyi ekran başına kilitleyen dizilerden biriydi Sihirli Annem... Sihirli güçleri olan Betüş karakterinin, normal bir insan ile evlenmesi sonrası süregelen hikayeyi anlatan dizi o dönem oyuncularına büyük bir popülarite sağlasa da daha sonra hepsi ortalardan kayboldu. Sihirli Annem'in Ceren'i, Çilek'i, Kerem'i, Toprak'ı şimdilerde neler yapıyor merak ediliyor. Onlardan biri de Toprak karakterinin bebeklik halini canlandıran Jordan Deniz Boyner... Dizide bir kız bebek olarak gösterildi ama şimdilerde 16 yaşında bir delikanlı. Son halini görünce çok şaşıracaksınız...

Herkes kız zannediyordu ama... Sihirli Annem'in Toprak bebeğinin son görüntüsü şoke etti

Sanılanın aksine o bir kız bebek değil, erkek bebekti... Aradan yıllar geçti ve Jordan Deniz Boyner büyüyp kocaman bir delikanlı oldu. İşte başta Jordan Deniz Boyner olmak üzere ünlülerin yıllar içerisindeki değişimi.

Herkes kız zannediyordu ama... Sihirli Annem'in Toprak bebeğinin son görüntüsü şoke etti

Sadri Alışık

Herkes kız zannediyordu ama... Sihirli Annem'in Toprak bebeğinin son görüntüsü şoke etti

Adile Naşit

Herkes kız zannediyordu ama... Sihirli Annem'in Toprak bebeğinin son görüntüsü şoke etti

Kıvanç Tatlıtuğ

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