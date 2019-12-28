Herkes kız zannediyordu ama... Sihirli Annem'in Toprak bebeğinin son görüntüsü şoke etti

Bir dönem izleyiciyi ekran başına kilitleyen dizilerden biriydi Sihirli Annem... Sihirli güçleri olan Betüş karakterinin, normal bir insan ile evlenmesi sonrası süregelen hikayeyi anlatan dizi o dönem oyuncularına büyük bir popülarite sağlasa da daha sonra hepsi ortalardan kayboldu. Sihirli Annem'in Ceren'i, Çilek'i, Kerem'i, Toprak'ı şimdilerde neler yapıyor merak ediliyor. Onlardan biri de Toprak karakterinin bebeklik halini canlandıran Jordan Deniz Boyner... Dizide bir kız bebek olarak gösterildi ama şimdilerde 16 yaşında bir delikanlı. Son halini görünce çok şaşıracaksınız...