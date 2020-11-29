Herkes Kim Milyoner İster'deki bu soruyu araştırdı: Google arama motorunun ilk adı hangisinin İngilizcesiydi?
Kenan İmirzalıoğlu'nun başarılı sunumuyla atv ekranlarında yayınlanan fenomen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, yeni bölümüyle yine izleyicisini ekranları başına kilitledi. Kim Milyoner'in yayınlanan son bölümünde geceye bir yarışmacıya sorulan "Şimdiki adı Google olan arama motorunun ilk adı hangisinin İngilizcesiydi?" sorusu damga vurdu. Milyoner izleyicileri hemen Google ile alakalı soruyu araştırmaya koyuldu. Peki, "Şimdiki adı Google olan arama motorunun ilk adı hangisinin İngilizcesiydi?" sorusunun cevabı ne? İşte Kim Milyoner Olmak İster'de geceye damga vuran Google sorusunun cevabı...
29.11.2020 01:26
- Son Güncelleme: 29.11.2020 01:36
Peki, "Şimdiki adı Google olan arama motorunun ilk adı hangisinin İngilizcesiydi?" sorusunun cevabı ne?
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