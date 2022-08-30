Herkes kemerlerini bağlasın Brad Pitt gerçek aşk bombasını patlattı! Hollywood'un gözü kulağı bu aşkta Emily Ratajkowski...
Uzunca bir süre Angelina Jolie ile yaşadıkları velayet kriziyle gündeme gelen Brad Pitt geçtiğimiz günlerde yüz körlüğü hastalığından muzdarip olduğunu açıklamıştı. Kırmızı halıda etek giyerek şaşırtan Brad Pitt bu kez aşk haberleriyle gündemde. Uzun süredir gönül işlerinden uzak duran Brad Pitt'in adı dünyaca ünlü model Emily Ratajkowski'yle anılınca ortalık karıştı. Şimdi tüm dünyanın gözü kulağı bu aşk iddiasında işte detaylar...
30.08.2022 16:45 - Son Güncelleme: 30.08.2022 16:45
Angelina Jolie ile fırtınalı bir ayrılık yaşayan Brad Pitt, son zamanlarda da hem çocuklarının velayeti hem de şarap bağları için eski eşiyle sık sık karşı karşıya geliyor.
Bu süreçte Jolie'nin adı, eski eşi Billy Bob Thornton ve ünlü müzisyen Weeknd ile anılsa da Brad Pitt'in sadece işine odaklandığına ve hayatında kimseyi istemediğine dair haberler gelmişti.
BÜYÜK AŞK
Dünyaca ünlü OK dergisinde yer alan habere göre; Brad Pitt ve süper model Emily Ratajkowski aşk yaşıyor.