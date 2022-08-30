Sinem Öztürk Uslu'dan annesi Zuhal'e veda! Yürek sızlatan satırlara ünlülerden peş peşe mesaj yağdı: "Şimdi kanatların oldu, artık..."
Sinem Öztürk Uslu'dan annesi Zuhal'e veda! Yürek sızlatan satırlara ünlülerden peş peşe 'Sabır diliyorum' , 'Başın sağ olsun' 'Anneciğinin mekanı cennet olsun' mesajları yağdı. Arka Sıradakiler dizisinin Gamze'si olarak hafızalara kazınan oyuncu Sinem Öztürk kan bağışı isteyerek üzücü haberi duyurmuştu... 8 aydır annesinin KMML tedavisi gördüğünü, süreç iyiye giderken birden durumun Akut Lösemi denilen AML hastalığına evrildiğini açıklayan Sinem Öztürk Instagram'dan geçtiğimiz günlerde annesinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Sosyal medyadan yazdığı notla yürek sızlatan Sinem Öztürk annesine bakın nasıl seslendi.
"ŞİMDİ KANATLARIN OLDU..."
Sinem Öztürk Uslu'dan annesi Zuhal'e veda! Yürek sızlatan satırlara ünlülerden peş peşe mesaj yağdı.
Güzel oyuncu Sinem Öztürk bir döneme damga vuran Arka Sıradakiler dizisiyle adını geniş kitlelere duyurmuştu.
Yapımcı Mustafa Uslu ile 2016 yılında dünyaevine giren Sinem Öztürk mutlu evliliğinden Mustafa ve Kemal adında ikiz bebek dünyaya getirdi.
Ünlü oyuncu Sinem Öztürk, Instagram hesabından geçtiğimiz günlerde sevenlerini üzen gelişmeyi paylaştı. Sinem Öztürk annesinin kansere yakalandığını duyurdu. Sinem Öztürk Uslu annesi Ferhan Zuhal Öztürk'ün kemoterapi tedavisi gördüğünü belirterek sevenlerinden dua istedi.
Annesinin sağlık sorunları nedeniyle zor günler geçiren Sinem Öztürk, annesi Ferhan Zuhal Öztürk'ün 8 aydır sağlık sorunlarıyla savaştığını ve kemoterapi tedavisi gördüğünü açıkladı.