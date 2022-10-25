Herkes başka biliyordu Özcan Deniz gerçeği şoke etti! Önce fotoğraf gönderip... Yalı Çapkını'nın Seyran'ı Afra Saraçoğlu bakın nasıl ünlü olmuş!
Yalı Çapkını dizisiyle ekranların beğenilen oyuncusu Afra Saraçoğlu'nun ünlü olma hikayesini duyan şoke oldu. Yalı Çapkını'nda 'Seyran' karakterine hayat veren Afra Saraçoğlu'nun ünlü olmasında Özcan Deniz ve annesinin bağlantısı sebep oluyor. İşte detaylar...
Son dönemde Yalı Çapkını dizisiyle gündeme gelen Afra Saraçoğlu hakkında gerçekler merak ediliyor. Memleketinden, özel yaşamına kadar her şey detaylı bir şekilde araştırılıyor. Son yılların yükselen yıldızı Afra'nın keşfedilme hikayasi de oldukça ilginç. İlk bölümünden itibaren sevilen dizisi Yalı Çapkını'nın Gaziantep'te ve İstanbul'da gerçekleşen çekimleri devam ediyor. Yalı Çapkını'nın başrolleri Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir'in özel hayatı mercek altında. Peki, Afra Saraçoğlu kimdir, nasıl keşfedildi? İşte detaylar...
Star TV ekranlarında yayın hayatına ilk girdiği andan itibaren oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çeken yalı Çapkını dizisi son gaz devam ediyor.
Yalı Çapkını ilk çıktığı günden itibaren büyük bir ilgiyle karşılandı. Başrollerinde Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Emre Altuğ, Çetin Tekindor gibi isimlerle daha yayın hayatına girmeden dikkatleri üzerine çeken dizi, şimdilerde rekor kırmaya devam ediyor.
Set arkasından sürekli paylaşımlarda bulunan Afra Saraçoğlu, karavanda partneri Mert Ramazan demir ile olan bir anını paylaştı. Ünlü oyuncunun izlenme oranlarından memnun hali dikkatleri çekerken "Havalı" yorumları geldi.
Öte yandan oyuncu Afra Saraçoğlu'nun hayatı hakkında bilgiler merak ediliyor. Ünlü olma hikayesini duyan 'yok artık' diyor.