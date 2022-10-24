Camdaki Kız’ın Nalan’ı Burcu Biricik dar elbisesiyle zor anlar yaşadı! Enis Arıkan rol arkadaşını ifşa etti! Kim Kardashian benzetmesi...
Camdaki Kız dizisinde Nalan karakterini canlandıran ünlü oyuncu Burcu Biricik, elbisesi dar geldiği için merdivenleri çıkmakta zorlandı. Biricik'in rol arkadaşı Enis Arıkan ise o anları kayıt altına alarak sosyal medya hesabında yayınladı. Arıkan, Biricik'i geçen haftalarda aynı şekilde zor durumda kalan Kim Kardashian'a benzetmeyi de ihmal etmedi. İşte Burcu Biricik'in o anları...
24.10.2022 19:22 - Son Güncelleme: 24.10.2022 19:25
Hayat Şarkısı, Şeref Meselesi, Kuzgun gibi yapımlarda rol alan Burcu Biricik, son olarak Camdaki Kız dizisinde Nalan karakteriyle izleyici karşısına çıktı.
Dizi setinden yaptığı paylaşımlarla sık sık gündem olan Biricik, bu kez rol arkadaşı Enis Arıkan'ın yayınladığı görüntülerle adından söz ettirdi.
Söz konusu görüntülerde; Burcu Biricik'in dar elbisesinin kesiminden dolayı merdiven çıkmakta zorlandığı görüldü.
Arıkan, merdiveni zıplayarak çıkan Biricik'in o anlarını "Merdivenden çıkamayan Kim Kardashian'' notuyla yayınladı.