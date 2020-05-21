RAMAZAN İMSAKİYE
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Hercai'nin yakışıklısı Akın Akınözü'nün babası Tamer Akınözü herkesi şaşırttı: Miran babasına benziyor

Hercai'de Miran Aslanbey karakteri ile özellikle genç kızların gönlünü çalan yakışıklı oyuncu Akın Akınözü, oyunculuğu göz dolduruyor. Yayına girdiği tarihten itibaren izleyiciyi ATV ekranlarına kilitleyen Hercai'nin yıldızı Akın Akınözü, başarılı oyunculuğunun yanı sıra ailesiyle de gündem oldu. Özel hayatı merak edilen 29 yaşındaki Akın Akınözü'nün annesi Özlem Akınözü'nün Payitaht Abdülhamid dizisi oyuncularından olduğunu bilmeyen yok. Ancak Akın Akınözü'nün babası Tamer Akınözü ortalarda pek görünmeyi sevmiyor. Akın Akınözü'nün babasını görenler baba oğulun benzerliklerine şaşırdı. İşte başba Akın Akınözü'nün babası olmak üzere ünlülerin babaları.

21.05.2020 08:44 - Son Güncelleme: 21.05.2020 08:44
Hercai'nin yakışıklısı Akın Akınözü'nün babası Tamer Akınözü herkesi şaşırttı: Miran babasına benziyor

Hercai dizisinde canlandırdığı Miran Aslanbey karakteri ile fırtınalar estiriyor şu sıralar 29 yaşındaki Akın Akınözü. Sevgilisi Sandra Pestemalciyan'la doludizgin bir aşk yaşayan Akın Akınözü'nün oyunculuk yeteneği genetiğinden geliyor.

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Hercai'nin yakışıklısı Akın Akınözü'nün babası Tamer Akınözü herkesi şaşırttı: Miran babasına benziyor

Akın Akınözü'nün annesinin Payitaht Abdülhamid dizisinde rol alan Özlem Akınözü olduğunu bilmeyen yok.

Hercai'nin yakışıklısı Akın Akınözü'nün babası Tamer Akınözü herkesi şaşırttı: Miran babasına benziyor

Hatta Özlem Akınözü'ne hem oğlu hem de kendisi için kurulan hayran kulüplerinden çiçekler bile gidiyor. Ama ortalarda pek fazla görünmeyen ancak herkes tarafından merak edilen bir isim var.

Hercai'nin yakışıklısı Akın Akınözü'nün babası Tamer Akınözü herkesi şaşırttı: Miran babasına benziyor

Akın Akınözü'nün babası Tamer Akınözü bu isim. Ünlü bir eş ve ünlü bir evlada sahip olan Tamer Akınözü, gözlerden uzak durmayı tercih ediyor. Tamer Akınözü'nü görenler oğlu Akın Akınözü'yle olan benzerliğine şaşıp kaldı. İşte başta Akın Akınözü olmak üzere ünlülerin babaları.

Hercai'nin yakışıklısı Akın Akınözü'nün babası Tamer Akınözü herkesi şaşırttı: Miran babasına benziyor

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