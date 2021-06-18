Hercai'nin Miran'ı Akın Akınözü'den bomba evlilik itirafı! Güzelliğiyle hayran bırakan sevgilisi Sandra Pestemalciyan ile evleniyor mu?
Hercai'nin yakışıklı Miran'ı Akın Akınözü'den bomba evlilik itirafı! Güzelliğiyle hayran bırakan sevgilisi Sandra Pestemalciyan ile evleniyor mu? 25 Nisan 2021 tarihinde yayınlanan 69. bölümle final yaparak sona eren Atv'nin yurt içi ve yurt dışında büyük bir ilgiyle takip edilen dizisi Hercai'de Miran karakteri ile yıldızı parlayan 30 yaşındaki Akın Akınözü, evlilik itirafıyla dikkat çekti. ABD'nin en çok okunan dergilerinden biri olan HOLA'ya kapak olan Akınözü, özel hayatına dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.
1990 doğumlu Akın Akınözü aslen Ankara'da dünyaya geldi. İyi derecede İngilizce bilen Akın Akınözü,17 yaşında iken dünyanın diğer ucuna gitmiş ve 6 sene Amerika'da yaşadı. Atv'nin sevilen dizisi Hercai'de oyunculuğu ve yakışıklılığıyla kendisine hayran bırakan Akın Akınözü'nün Amerika'da tanıştığı ve uzun yıllardır aşk yaşadığı güzeller güzeli sevgilisi Sandra Pestemalciyan ile ilişkisi hakkında çok özel itirafta bulundu.
ŞÖHRETLE NASIL BAŞA ÇIKTIĞINI ANLATTI
Akınözü, "Şöhretle nasıl başa çıkıyorsunuz?" sorusuna ise, "Kişisel şöhretin işimizin yan etkisi olduğuna inanıyorum. Kişisel şöhret dedim çünkü tüm bu bağlamda merkezi nokta ben değilim. Mesele şu ki, duygular tetiklendi; hikayeler aracılığıyla rüyalardan ilham alınarak anlatılmıştır" dedi.