Hercai'nin Miran'ı Akın Akınözü'den bomba evlilik itirafı! Güzelliğiyle hayran bırakan sevgilisi Sandra Pestemalciyan ile evleniyor mu?

Hercai'nin yakışıklı Miran'ı Akın Akınözü'den bomba evlilik itirafı! Güzelliğiyle hayran bırakan sevgilisi Sandra Pestemalciyan ile evleniyor mu? 25 Nisan 2021 tarihinde yayınlanan 69. bölümle final yaparak sona eren Atv'nin yurt içi ve yurt dışında büyük bir ilgiyle takip edilen dizisi Hercai'de Miran karakteri ile yıldızı parlayan 30 yaşındaki Akın Akınözü, evlilik itirafıyla dikkat çekti. ABD'nin en çok okunan dergilerinden biri olan HOLA'ya kapak olan Akınözü, özel hayatına dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

18.06.2021 17:01 - Son Güncelleme: 18.06.2021 17:10 BU GALERİYİ PAYLAŞ





