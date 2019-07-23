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Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin'in son halini görenler dönüp bir daha baktı! Öyle bir değişti ki...

Hercai dizisi ile geçtiğimiz sezonun en büyük çıkışlarından birini yapan güzel oyuncu Ebru Şahin'in yeni halini görenler, dönüp bir daha baktı... Hercai dizisinde canlandırdığı Reyyan karakteri ile büyük bir çıkış yapan Ebru Şahin hakkında her şeyin merak edildiği isimlerden biri haline geldi. Önceki akşam bir ödül törenine katılan Ebru Şahin'in son hali hayran bıraktı. Ebru Şahin'in son halini görünce siz de çok şaşıracaksınız.

23.07.2019 10:32 - Son Güncelleme: 23.07.2019 10:43
Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin'in son halini görenler dönüp bir daha baktı! Öyle bir değişti ki...

Hercai dizisinin başrol oyuncusu Ebru Şahin, dün akşam katıldığı törende 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülünü aldı. Oyuncunun son hali ise görenleri şaşkına uğrattı.

Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin'in son halini görenler dönüp bir daha baktı! Öyle bir değişti ki...

ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin, dizisinin sezon finali yapmasıyla imaj değiştirdi. Oyuncu uzun ve doğal dalgalı kullandığı saçlarını kıvırcık model olarak kullanmaya başladı.

Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin'in son halini görenler dönüp bir daha baktı! Öyle bir değişti ki...

Törene siyah uzun elbisesiyle katılan Şahin, "En İyi Kadın Oyuncu' ödülüne layık oldu. Ödülünü alan güzel oyuncu güzelliğiyle de büyüledi.

Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin'in son halini görenler dönüp bir daha baktı! Öyle bir değişti ki...

İŞTE EBRU ŞAHİN'İN YENİ İMAJI

Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin'in son halini görenler dönüp bir daha baktı! Öyle bir değişti ki...

Öte yandan Ebru Şahin hakkında en çok merak edilen detaylardan biri yaşı oldu.

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