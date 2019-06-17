GaleriMagazin

Kenan Işık'ın bu fotoğrafı sosyal medyayı salladı ! Son durumu merak ediliyor

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster'in sunucu Kenan Işık, bundan 4 yıl evvel gittiği spor salonunda rahatsızlanmıştı. Herkes o gün bugündür hastanede tedavi gören Kenan Işık için 'Uyandı mı?' sorusunun yanıtını arıyor. Son durumu merak edilen Kenan Işık'ın bu fotoğrafı ise sosyal medyayı salladı. İşte Kenan Işık'ın ve ünlülerin gençlik fotoğrafları.

17.06.2019 17:12 - Son Güncelleme: 17.06.2019 17:20
Kenan Işık'ın bu fotoğrafı sosyal medyayı salladı ! Son durumu merak ediliyor

Oyuncu ve sunucu Kenan Işık geçirdiği talihsiz kazanın ardından hastanede bakım altına alınmıştı. O gün bugündür hastanede olan Kenan Işık'ın son durumu merak edilirken bir yandan eski fotoğrafları sosyal medyayı salladı.

Kenan Işık'ın bu fotoğrafı sosyal medyayı salladı ! Son durumu merak ediliyor

Aydan Burhan

Kenan Işık'ın bu fotoğrafı sosyal medyayı salladı ! Son durumu merak ediliyor

Ömer Dönmez

Kenan Işık'ın bu fotoğrafı sosyal medyayı salladı ! Son durumu merak ediliyor

Ergun Köknar

Kenan Işık'ın bu fotoğrafı sosyal medyayı salladı ! Son durumu merak ediliyor

Kayhan Yıldızoğlu

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Mehmet Ali Erbil'in hastaneden çıkış tarihi belli oldu! Mehmet Ali Erbil ne zaman taburcu oluyor?
Mehmet Ali Erbil'in hastaneden çıkış tarihi belli oldu! Mehmet Ali Erbil ne zaman taburcu oluyor?