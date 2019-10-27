Hercai’nin Reyyan’ı Ebru Şahin o fotoğraflarıyla hayranlarını şaşırttı! Onu hiç böyle görmediniz!

Yeni sezonla başlamasıyla birlikte Atv ekranlarına dönen Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin Instagram üzerinden makyajsız fotoğrafını paylaştı. Reytinglerde büyük başarıya imza atan Hercai'nin yıldızı Ebru Şahin'in de popülaritesi her geçen gün arttı. Başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle izleyicilerin gönlünde taht kuran Ebru Şahin Instagram hesabının hikaye bölümünden makyajsız fotoğrafını paylaştı. Ebru Şahin doğal güzelliğiyle de takipçilerinden tam not almayı başardı.

27.10.2019 07:45 - Son Güncelleme: BU GALERİYİ PAYLAŞ





