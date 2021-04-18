Hercai'nin Miran'ı ve Reyyan'ına bakın! Akın Akınözü ve Ebru Şahin'i bu halleriyle hiç görmediniz...

Hercai'nin Miran'ı ve Reyyan'ına bakın! Akın Akınözü ve Ebru Şahin'i bu halleriyle hiç görmediniz... Atv'nin sevilen dizisi Hercai'de canlandırdıkları Miran ve Reyyan karakterleri ile oyunculuk kariyerlerinde büyük bir çıkış yakalayan genç iki isim sosyal medya gündeminde. Her şeye rağmen mutluluğu yakalayan Miran ve Reyyan'ın hikayesinde 68. bölüm büyük bir heyecanla beklenirken sosyal medyada gündem olan Ebru Şahin ve Akın Akınözü'nün bebeklik halleri merak konusu oldu.