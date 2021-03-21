Hercai'nin Miran'ı Akın Akınözü'nün babasına bakın! Gözlerden uzak duran Tamer Akınözü 'yakışıklılık genetik' dedirtti!

Akın Akınözü'nün babası Tamer Akınözü bu isim. Ünlü bir eş ve ünlü bir evlada sahip olan Tamer Akınözü, gözlerden uzak durmayı tercih ediyor. Tamer Akınözü'nü görenler ise, 'Yakışıklılık genetik' yorumlarında bulunuyor. İşte başta Akın Akınözü olmak üzere ünlülerin babaları.