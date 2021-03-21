Bugünkü
Takvim

Hercai'nin Miran'ı Akın Akınözü'nün babasına bakın! Gözlerden uzak duran Tamer Akınözü 'yakışıklılık genetik' dedirtti!

Hercai'nin Miran'ı Akın Akınözü'nün babasına bakın! Hercai'de Miran Aslanbey karakteri ile özellikle genç kızların gönlünü çalan yakışıklı oyuncu Akın Akınözü, oyunculuğu göz dolduruyor. Başarılı oyunculuğunun yanı sıra özel hayatıyla da dikkat çeken Akın Akınözü'nün annesi Özlem Akınözü'nün annesi de oyuncu. Ancak Akın Akınözü'nün babası Tamer Akınözü ortalarda pek görünmeyi sevmiyor. Akın Akınözü'nün babasını görenler baba oğulun benzerliklerine şaşırdı. İşte başta Akın Akınözü'nün babası olmak üzere ünlülerin babaları.

21.03.2021 09:15 - Son Güncelleme: 21.03.2021 09:32
Hercai'nin Miran'ı Akın Akınözü'nün babasına bakın! Gözlerden uzak duran Tamer Akınözü 'yakışıklılık genetik' dedirtti!

HERCAİ'NİN MİRAN'I...

Reyyan'ın ölümle yüz yüze geldiğini öğrenen Miran Hercai 64. bölümde büyük sevdasıyla yine diziseverleri Atv erkanlarına kilitleyecek.

HERCAİ 64. BÖLÜM 2. FRAGMANI İZLE - TIKLA

GALERİ DEVAM EDİYOR
Hercai'nin Miran'ı Akın Akınözü'nün babasına bakın! Gözlerden uzak duran Tamer Akınözü 'yakışıklılık genetik' dedirtti!

Hercai dizisinde canlandırdığı Miran Aslanbey karakteri ile fırtınalar estiriyor 30 yaşındaki Akın Akınözü. Sevgilisi Sandra Pestemalciyan'la doludizgin bir aşk yaşayan Akın Akınözü'nün oyunculuk yeteneği genetiğinden geliyor.

HERCAİ 64. BÖLÜM FRAGMANI - TIKLA

Hercai'nin Miran'ı Akın Akınözü'nün babasına bakın! Gözlerden uzak duran Tamer Akınözü 'yakışıklılık genetik' dedirtti!

Akın Akınözü'nün annesinin Payitaht Abdülhamid dizisinde rol alan Özlem Akınözü olduğunu bilmeyen yok.

Hercai'nin Miran'ı Akın Akınözü'nün babasına bakın! Gözlerden uzak duran Tamer Akınözü 'yakışıklılık genetik' dedirtti!

Akın Akınözü'nün babası Tamer Akınözü bu isim. Ünlü bir eş ve ünlü bir evlada sahip olan Tamer Akınözü, gözlerden uzak durmayı tercih ediyor. Tamer Akınözü'nü görenler ise, 'Yakışıklılık genetik' yorumlarında bulunuyor. İşte başta Akın Akınözü olmak üzere ünlülerin babaları.

Hercai'nin Miran'ı Akın Akınözü'nün babasına bakın! Gözlerden uzak duran Tamer Akınözü 'yakışıklılık genetik' dedirtti!

PINAR ALTUĞ VE BABASI