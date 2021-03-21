Hercai'nin Miran'ı Akın Akınözü'nün babasına bakın! Gözlerden uzak duran Tamer Akınözü 'yakışıklılık genetik' dedirtti!
Hercai'nin Miran'ı Akın Akınözü'nün babasına bakın! Hercai'de Miran Aslanbey karakteri ile özellikle genç kızların gönlünü çalan yakışıklı oyuncu Akın Akınözü, oyunculuğu göz dolduruyor. Başarılı oyunculuğunun yanı sıra özel hayatıyla da dikkat çeken Akın Akınözü'nün annesi Özlem Akınözü'nün annesi de oyuncu. Ancak Akın Akınözü'nün babası Tamer Akınözü ortalarda pek görünmeyi sevmiyor. Akın Akınözü'nün babasını görenler baba oğulun benzerliklerine şaşırdı. İşte başta Akın Akınözü'nün babası olmak üzere ünlülerin babaları.
HERCAİ'NİN MİRAN'I...
Reyyan'ın ölümle yüz yüze geldiğini öğrenen Miran Hercai 64. bölümde büyük sevdasıyla yine diziseverleri Atv erkanlarına kilitleyecek.
Hercai dizisinde canlandırdığı Miran Aslanbey karakteri ile fırtınalar estiriyor 30 yaşındaki Akın Akınözü. Sevgilisi Sandra Pestemalciyan'la doludizgin bir aşk yaşayan Akın Akınözü'nün oyunculuk yeteneği genetiğinden geliyor.