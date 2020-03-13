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Hercai'nin Hazar Şadoğlu'su Serhat Tutumluer meğer eşiyle aynı dizideymiş! İşte kendisi gibi ünlü eşi

Her yeni bölümüyle cuma akşamları izleyiciyi ekran başına kilitleyen Hercai hem Türkiye'de hem de izlendiği ülkelerde büyük bir hayran kitlesine sahip oldu. Başta Akın Akınözü ve Ebru Şahin olmak üzere dizideki herkesin kariyerinde bir dönüm noktası oldu. Dizinin en çok dikkat çeken isimlerinden biri Hazar Şadoğlu yani Serhat Tutumluer. Hercai dizisinde Hazar Şadoğlu karakteri ile izlediğimiz Serhat Tutumluer oyunculuğunun yanı sıra yakışıklılığı ile de ilgi görüyor. Özellikle Hercai'nin Hazar Şadoğlu'su Serhat Tutumluer'in eşinin kim olduğunu öğrenenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Meğer Serhat Tutumluer eşiyle aynı dizideymiş. İşte özel hayatını kameralardan uzak yaşamayı tercih eden usta oyuncu Serhat Tutumluer'in oyuncu eşi ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin eşleri ve sevgilileri...

13.03.2020 16:24 - Son Güncelleme: 13.03.2020 16:24
Hercai'nin Hazar Şadoğlu'su Serhat Tutumluer meğer eşiyle aynı dizideymiş! İşte kendisi gibi ünlü eşi

ERCAN - NAZAN KESAL

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Hercai'nin Hazar Şadoğlu'su Serhat Tutumluer meğer eşiyle aynı dizideymiş! İşte kendisi gibi ünlü eşi
Hercai'nin Hazar Şadoğlu'su Serhat Tutumluer meğer eşiyle aynı dizideymiş! İşte kendisi gibi ünlü eşi

AHU - SUAT SUNGUR

Hercai'nin Hazar Şadoğlu'su Serhat Tutumluer meğer eşiyle aynı dizideymiş! İşte kendisi gibi ünlü eşi

ÜMİT ERDİM VE EŞİ

Hercai'nin Hazar Şadoğlu'su Serhat Tutumluer meğer eşiyle aynı dizideymiş! İşte kendisi gibi ünlü eşi

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