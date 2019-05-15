Hercai'nin Handan'ı Gülçin Hatıhan'ın değişimi şok etti!

Hercai Cuma akşamlarının vazgeçilmezleri arasına girdi. Dizi de başrol oyuncularının yanı sıra önemli karakterlere hayat veren diğer oyuncularda oldukça seviliyor. Hercai'de Reyyan'ın yengesi Handan karakterini hayat veren oyuncu Gülçin Hatıhan'ın kilolu halini görenler şok oldu. İşte Gülçin Hatıhan'ın eski hali...

15.05.2019 11:00 - Son Güncelleme: 15.05.2019 11:58 BU GALERİYİ PAYLAŞ





