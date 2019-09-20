Hercai'nin güzellerinden çok konuşulan havuz başı pozu! Ebru Şahin ile Oya Unustası sosyal medyayı salladı!

Hercai'nin güzel oyuncuları Ebru Şahin, Oya Unustası ve Aydan Taş, sıcak havaların yavaş yavaş yerini soğuk havalara bıraktığı şu günlerde havuz başından paylaştıkları poz ile çok konuşuldu. Atv'nin reytingleri altüst eden dizisi Hercai 13. bölüm ile bu akşam kaldığı yerden devam edecek. Büyük bir heyecanla beklenen Hercai dizisinin oyuncuları yakın mercek altına alındı. Hercai'de Reyyan karakterini canlandıran Ebru Şahin ile Gönül karakterine hayat veren Oyna Unustası'nın doğal halini görenler "Maşallah" demekten kendini alıkoyamadı. İşte yaza veda ederken, ünlülerin cesur yaz tatili paylaşımları...

20.09.2019 14:25 - Son Güncelleme: 20.09.2019 14:42 BU GALERİYİ PAYLAŞ





