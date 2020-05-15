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Hercai'nin güzeller güzeli Reyyan'ı Ebru Şahin bağımlı çıktı! Ebru Şahin elinden düşüremiyormuş...

atv ekranlarında izleyici karşısına çıkan Hercai kuşkusuz cuma akşamlarını tartışmasız lideri haline geldi. Akın Akınözü ve Ebru Şahin'in başrollerini paylaştığı dizi kısa sürede fenomen oldu, genç yıldızlarına da şöhreti getirdi. Ebru Şahin, sosyal medyanın en çok merak ettiği isimlerin başında geliyor. 25 yaşındaki güzel oyuncu hakkında araştırma yapanlar şaşırtan bir gerçekle karşılaştı. Ebru Şahin tam bir bağımlı çıktı ve şu sözlerle aktardı 'Sonunda kavuştuk' Ancak bağımlı olan sadece o değil...

15.05.2020 08:29 - Son Güncelleme: 15.05.2020 08:29 BU GALERİYİ PAYLAŞ





