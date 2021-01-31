Hercai'nin Azize Aslanbey'i Ayda Aksel'in kızı bakın kim çıktı! Ayda Aksel'in kızı Leyla meğer bir dönem...

ATV ekranlarında yayınlanmaya başladığı günden bu yana diziseverleri ekran başına kilitleyen Hercai, oyuncuların başarılı performansı ile konuşulmaya devam ediyor. 57. bölümde Dilşah karakteri tarafından bıçaklanan Ayda Aksel'in Hercai'den ayrılıp ayrılmayacağı merak konusu. Heyecan dolu yeni bölümü ile izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan Hercai'nin Azize Aslanbey'i Ayda Aksel'in kızı, güzelliği ile hayran bırakıyor. Haluk Semi Yüngül ile olan evliliğinden dünyaya gelen kızı Leyla hem oyuncu hem sunucu. Bir dönem bir müzik kanalında boy gösteren Leyla Yüngül'ün Instagram'da doğal güzelliğiyle dikkat çekiyor. İşte Ayda Aksel'in kızı Leyla Yüngül ve ünlü isimlerin çocukları…

31.01.2021 17:32 - Son Güncelleme: 31.01.2021 17:46 BU GALERİYİ PAYLAŞ





