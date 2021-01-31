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Mesut Özil'in eşi Amine Gülşe'den 3 kuşak fotoğraf! Güzelliğiyle hayran bırakan Amine Gülşe annesinin aynısı...

Mesut Özil'in eşi Amine Gülşe'den 3 kuşak fotoğraf! Güzelliğiyle hayran bırakan Amine Gülşe, Instagram'dan annesi ve kızıyla birlikte çekildiği bir fotoğrafı takipçilerinin beğenisine sundu. Kısa sürede hem hayranları hem de ünlü isimler tarafından 'Maşallah' yorumuna tutulan Gülşe'nin 3 kuşak fotoğrafını görenler, Amine Gülşe ile annesinin benzerliğine dikkat çekti. İşte Fenerbahçe'nin yeni yıldızı Mesut Özil'in eşi ve ailesi...

31.01.2021 15:26 - Son Güncelleme: 31.01.2021 15:57
Mesut Özil'in eşi Amine Gülşe'den 3 kuşak fotoğraf! Güzelliğiyle hayran bırakan Amine Gülşe annesinin aynısı...

"ANNESİNİN AYNISI"

Mesut Özil'in eşi Amine Gülşe'den 3 kuşak fotoğraf geldi. 2014 Miss Turkey birincisi Amine Gülşe güzelliğiyle hayran bırakıyor. Instagram hesabından kızı ve annesiyle fotoğrafını paylaşan Amine Gülşe'yi görenler 'Annesinin aynısı' demeden geçemiyor.

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Mesut Özil'in eşi Amine Gülşe'den 3 kuşak fotoğraf! Güzelliğiyle hayran bırakan Amine Gülşe annesinin aynısı...

İngiliz devi Arsenal'dan sözleşmesini fesh ederek Fenerbahçe'ye transfer olan dünyaca ünlü yıldız Mesut Özil eşi Amine Gülşe ve kızı Eda ile artık Türkiye'de yaşayacak. Türkiye'ye dönen güzel oyuncu Amine Gülşe, duygularını "Çok mutluyuz. Ülkemize döndük, şükürler olsun. Fenerbahçe zaten Mesut'un çok sevdiği bir kulüp. Gururluyuz. Hepimiz için hayırlısı olsun." sözleriyle dile getirmişti.

Mesut Özil'in eşi Amine Gülşe'den 3 kuşak fotoğraf! Güzelliğiyle hayran bırakan Amine Gülşe annesinin aynısı...

Sosyal medya hesabından sık sık paylaşımlarda bulunan Amine Gülşe annesi ve kızıyla yer aldığı fotoğrafı 'Canlarım' notuyla takipçilerinin beğenisine sundu. İşte beğeni ve yorum yağmuruna tutulan Amine Gülşe başta olmak üzere ünlülerin aileleri...

Mesut Özil'in eşi Amine Gülşe'den 3 kuşak fotoğraf! Güzelliğiyle hayran bırakan Amine Gülşe annesinin aynısı...

AYŞEGÜL YILDIZ ANNESİ VE KIZI

Mesut Özil'in eşi Amine Gülşe'den 3 kuşak fotoğraf! Güzelliğiyle hayran bırakan Amine Gülşe annesinin aynısı...