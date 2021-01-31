Mesut Özil'in eşi Amine Gülşe'den 3 kuşak fotoğraf! Güzelliğiyle hayran bırakan Amine Gülşe annesinin aynısı...

İngiliz devi Arsenal'dan sözleşmesini fesh ederek Fenerbahçe'ye transfer olan dünyaca ünlü yıldız Mesut Özil eşi Amine Gülşe ve kızı Eda ile artık Türkiye'de yaşayacak. Türkiye'ye dönen güzel oyuncu Amine Gülşe, duygularını "Çok mutluyuz. Ülkemize döndük, şükürler olsun. Fenerbahçe zaten Mesut'un çok sevdiği bir kulüp. Gururluyuz. Hepimiz için hayırlısı olsun." sözleriyle dile getirmişti.