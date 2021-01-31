Mesut Özil'in eşi Amine Gülşe'den 3 kuşak fotoğraf! Güzelliğiyle hayran bırakan Amine Gülşe annesinin aynısı...
Mesut Özil'in eşi Amine Gülşe'den 3 kuşak fotoğraf! Güzelliğiyle hayran bırakan Amine Gülşe, Instagram'dan annesi ve kızıyla birlikte çekildiği bir fotoğrafı takipçilerinin beğenisine sundu. Kısa sürede hem hayranları hem de ünlü isimler tarafından 'Maşallah' yorumuna tutulan Gülşe'nin 3 kuşak fotoğrafını görenler, Amine Gülşe ile annesinin benzerliğine dikkat çekti. İşte Fenerbahçe'nin yeni yıldızı Mesut Özil'in eşi ve ailesi...
31.01.2021 15:26
- Son Güncelleme: 31.01.2021 15:57
İngiliz devi Arsenal'dan sözleşmesini fesh ederek Fenerbahçe'ye transfer olan dünyaca ünlü yıldız Mesut Özil eşi Amine Gülşe ve kızı Eda ile artık Türkiye'de yaşayacak. Türkiye'ye dönen güzel oyuncu Amine Gülşe, duygularını "Çok mutluyuz. Ülkemize döndük, şükürler olsun. Fenerbahçe zaten Mesut'un çok sevdiği bir kulüp. Gururluyuz. Hepimiz için hayırlısı olsun." sözleriyle dile getirmişti.