Hercai aşıklar: Ebru Şahin - Akın Akınözü... Hercai ne zaman bitiyor?

Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Hercai 10. son bölüm geçtiğimiz hafta Cuma akşamı yayınlandı. Başrollerinde Ebru Şahin ile Akın Akınözü'nün yer aldığı 'Hercai' kısa sürede büyük çıkış yaptığı başarısıyla en popüler dizi oldu.

HERCAİ 10. SON BÖLÜM FULL TEK PARÇA İZLE - TIKLA