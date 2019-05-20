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Hercai aşıklar: Ebru Şahin - Akın Akınözü... Hercai ne zaman bitiyor?

Hercai 10. son bölümüyle Atv ekranlarında izleyicisiyle buluştu. Atv'nin kısa sürede reyting rekortmeni haline gelen dizisi Hercai başrol oyuncuları Akın Akınözü ile Ebru Şahin, birbirlerine en çok yakıştırılan dizi partneri olarak sosyal medyada en çok konuşulan isimler arasına girdi. Hercai hayranları, sezon finaline girecek olan dizinin final tarihini bir hayli merak eder oldu. İşte Hercai oyuncuları ve dizinin bitiş tarihi...

20.05.2019 19:24 - Son Güncelleme: 20.05.2019 19:37
Hercai aşıklar: Ebru Şahin - Akın Akınözü... Hercai ne zaman bitiyor?

Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Hercai 10. son bölüm geçtiğimiz hafta Cuma akşamı yayınlandı. Başrollerinde Ebru Şahin ile Akın Akınözü'nün yer aldığı 'Hercai' kısa sürede büyük çıkış yaptığı başarısıyla en popüler dizi oldu.

HERCAİ 10. SON BÖLÜM FULL TEK PARÇA İZLE - TIKLA

Hercai aşıklar: Ebru Şahin - Akın Akınözü... Hercai ne zaman bitiyor?

Özellikle Ebru Şahin ile Akın Akınözü'nün uyumu dikkat çekti. Diziyi izleyenler bu ikiliyi birbirine çok yakıştırdı.

Hercai aşıklar: Ebru Şahin - Akın Akınözü... Hercai ne zaman bitiyor?

Özellikle Ebru Şahin ile Akın Akınözü'nün uyumu dikkat çekti. Diziyi izleyenler bu ikiliyi birbirine çok yakıştırdı.

Hercai aşıklar: Ebru Şahin - Akın Akınözü... Hercai ne zaman bitiyor?

Dizinin çekimleri Mardin-Midyat'ta gerçekleştiriliyor.

Hercai aşıklar: Ebru Şahin - Akın Akınözü... Hercai ne zaman bitiyor?

HERCAİ NE ZAMAN SEZON FİNALİ YAPACAK?

31 Mayıs Cuma günü sezon finali yapacak olan 'Hercai' her hafta izleyenleri ekran başına kitliyor.

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