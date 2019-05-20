Hercai aşıklar: Ebru Şahin - Akın Akınözü... Hercai ne zaman bitiyor?
Hercai 10. son bölümüyle Atv ekranlarında izleyicisiyle buluştu. Atv'nin kısa sürede reyting rekortmeni haline gelen dizisi Hercai başrol oyuncuları Akın Akınözü ile Ebru Şahin, birbirlerine en çok yakıştırılan dizi partneri olarak sosyal medyada en çok konuşulan isimler arasına girdi. Hercai hayranları, sezon finaline girecek olan dizinin final tarihini bir hayli merak eder oldu. İşte Hercai oyuncuları ve dizinin bitiş tarihi...
20.05.2019 19:24
- Son Güncelleme: 20.05.2019 19:37
Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Hercai 10. son bölüm geçtiğimiz hafta Cuma akşamı yayınlandı. Başrollerinde Ebru Şahin ile Akın Akınözü'nün yer aldığı 'Hercai' kısa sürede büyük çıkış yaptığı başarısıyla en popüler dizi oldu.
HERCAİ 10. SON BÖLÜM FULL TEK PARÇA İZLE - TIKLA
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