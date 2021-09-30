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Haberler Magazin Hepsi grubu bir araya geldi! Eren Bakıcı, Cemre Kemer ve Yasemin Yürük’ün son hali görenleri şaşırttı gözler Gülçin Ergül’ü aradı

Hepsi grubu bir araya geldi! Eren Bakıcı, Cemre Kemer ve Yasemin Yürük’ün son hali görenleri şaşırttı gözler Gülçin Ergül’ü aradı

Hepsi grubu bir araya geldi! Bir döneme damga vuran Hepsi grubu, olaylı bir şekilde dağılmıştı. 4 yakın arkadaş olan Hepsi grubu üyeleri Gülçin Ergül, Eren Bakıcı, Cemre Kemer ve Yasemin Yürük geçen yıl ise aralarındaki buzları eritmişti. Gülçin Ergül'ün aksine birbirlerinden hiç kopmayan Eren Bakıcı, Cemre Kemer ve Yasemin Yürük bir araya geldi. Kemer ise o anlara ait bir kareyi sosyal medyada yayınladı. Ünlü isimlerin son halleri şaşkınlık yaratırken gözler Gülçin Ergül'ü aradı. İşte Eren Bakıcı, Cemre Kemer ve Yasemin Yürük o fotoğrafı...

30.09.2021 01:44 - Son Güncelleme: 30.09.2021 01:44
Hepsi grubu bir araya geldi! Eren Bakıcı, Cemre Kemer ve Yasemin Yürük’ün son hali görenleri şaşırttı gözler Gülçin Ergül’ü aradı

Hepsi' grubu 2005 yılında 'Bir' adını verdikleri ilk albümüyle bir anda gündem olmuştu. 'Olmaz Oğlan'la çıkış yapan grup, asıl büyük patlamayı ise 'Yalan' adlı şarkılarıyla yapmıştı.

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Hepsi grubu bir araya geldi! Eren Bakıcı, Cemre Kemer ve Yasemin Yürük’ün son hali görenleri şaşırttı gözler Gülçin Ergül’ü aradı

Şarkıları, klipleri ve danslarıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan grup, 'Hepsi 1' adlı dizide sergiledikleri performansla da büyük beğeni toplamıştı.

Hepsi grubu bir araya geldi! Eren Bakıcı, Cemre Kemer ve Yasemin Yürük’ün son hali görenleri şaşırttı gözler Gülçin Ergül’ü aradı

Ancak bir süre sonra Gülçin Ergül, gruptan ayrılmıştı ve kariyerini solo olarak sürdürmüştü. Cemre Kemer, Yasemin Yürük ve Eren Bakıcı ise kısa bir süre daha grup olarak devam etmişti.

Hepsi grubu bir araya geldi! Eren Bakıcı, Cemre Kemer ve Yasemin Yürük’ün son hali görenleri şaşırttı gözler Gülçin Ergül’ü aradı

Cemre Kemer, Yasemin Yürük ve Eren Bakıcı, geçen yıl Gülçin Ergül ile aralarındaki buzları eritmişti.

Hepsi grubu bir araya geldi! Eren Bakıcı, Cemre Kemer ve Yasemin Yürük’ün son hali görenleri şaşırttı gözler Gülçin Ergül’ü aradı

Dört ismin tekrar bir araya gelmesi Hepsi hayranlarını heyecanlandırmış 'Yeni bir albüm mü geliyor?' sorusunu gündeme getirmişti. Ancak grup üyelerinden bazılarının müziği bırakmasından dolayı bu hayal gerçekleşmedi.

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