"Hepinizden helallik istiyorum" Bağırsağı çatlayan Kobra Murat uçakta fenalaştı apar topar ameliyata alındı! Son durumu...

Kobra Murat'ı bilmeyen yok. Kendisi Roman dünyasının en beğenilen modacılarından biri olarak başladığı bu yolda müzikle kariyerine devam etmeyi tercih etti. Sıradışı imajı, dansları ve şarkıları bir yana Kobra Murat'ı hep eğlenceli yüzüyle tanısak da bu kez haber iyi değil. Uçakta fenalaşan Kobra Murat apar topar ameliyata alındı. Öncesinde ise sevenlerinden helallik istedi.
Şarkıları ve eğlenceli kimliğiyle tanınan Kobra Murat lakaplı Murat Divandiler, Belçika'dan dönerken uçakta rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. İşte haberin detayları.
Kobra Murat Roman dünyasının en beğenilen modacılarından biri olarak başladığı bu yolda müzikle kariyerine devam etmeyi tercih etti.
Yaptığı işin yanı sıra geçirdiği operasyon sayesinde kilolarından kurtulması ve şaşırtan imaj değişikliği de çok konuşulmuştu. Giyimi, kuşamı ve tabii ki saçları.