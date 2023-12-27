SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Galerileri

Kanser tedavisi gören Tanyeli son halini paylaştı! Boyu kadar olan 2 oğlu hayran bıraktı! İşte Tanyeli’nin anne-oğul paylaşımı...

Pankreas kanseriyle mücadele eden ünlü oryantal Tanyeli, tedavisinin devamı için Küba'ya gitmişti. Ülkeye dönen ve ameliyat olan Tanyeli, son halini sosyal medya hesabında paylaştı. İki oğlu ile kamera karşısına geçen ünlü oryantalin paylaşımı kısa sürede gündem oldu. Tanyeli'nin son hali hayranlarını sevindirirken ünlü ismin oğulları hayran bıraktı. İşte Tanyeli'nin o paylaşımı...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 27 Aralık 2023, 09:04 Güncelleme 27 Aralık 2023, 09:38
Kanser tedavisi gören Tanyeli son halini paylaştı! Boyu kadar olan 2 oğlu hayran bıraktı! İşte Tanyeli’nin anne-oğul paylaşımı... 1

Fazla kilolarından kurtulmak için mide operasyonu geçiren oryantal Tanyeli, 99 kilodan 60 kiloya kadar düştü. Yeni görüntüsünün mutluluğunu süren ünlü isim, geçen aylarda kötü bir haberle sarsıldı. Tanyeli'nin pankreas kanseri olduğu ortaya çıktı.

Kanser tedavisi gören Tanyeli son halini paylaştı! Boyu kadar olan 2 oğlu hayran bıraktı! İşte Tanyeli’nin anne-oğul paylaşımı... 2

Tesadüfen pankreas kanseri olduğunu öğrenen ünlü isimi, tedavi için hastaneye yatırıldı. Vücudunda 5 buçuk santim büyüklüğünde kist olduğunu açıklayan Tanyeli'nin kemoterapi tedavisine vakit kaybetmeden, özel bir hastanede başlandı.

Kanser tedavisi gören Tanyeli son halini paylaştı! Boyu kadar olan 2 oğlu hayran bıraktı! İşte Tanyeli’nin anne-oğul paylaşımı... 3

"Pankreas kanseri teşhisi konuldu ve tedavi süreci başladı. Her şeyin iyi olacağını umuyorum. Kanseri Allah'ın da yardımıyla yeneceğime inanıyorum" diyen Tanyeli, tedavisinin İstanbul'da tamamlanmasının ardından Küba'ya uçtu.

SON DAKİKA