Kanser tedavisi gören Tanyeli son halini paylaştı! Boyu kadar olan 2 oğlu hayran bıraktı! İşte Tanyeli’nin anne-oğul paylaşımı...

Pankreas kanseriyle mücadele eden ünlü oryantal Tanyeli, tedavisinin devamı için Küba'ya gitmişti. Ülkeye dönen ve ameliyat olan Tanyeli, son halini sosyal medya hesabında paylaştı. İki oğlu ile kamera karşısına geçen ünlü oryantalin paylaşımı kısa sürede gündem oldu. Tanyeli'nin son hali hayranlarını sevindirirken ünlü ismin oğulları hayran bıraktı. İşte Tanyeli'nin o paylaşımı...