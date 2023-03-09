Hem hapis hem de para cezası şoku! Ayşegül Çınar ve sevgilisi Furkan Çalıkoğlu'nun cezası beli oldu polislere saldırmıştı
Hem hapis hem de para cezası şoku! Ayşegül Çınar ve sevgilisi Furkan Çalıkoğlu'nun cezası beli oldu polislere saldırmıştı. İstanbul Beyoğlu'nda bir restoranda başlayan polis ve görevlilere karşı bıçaklı saldırı ve tehditle devam eden olayın baş faili olan ünlü dizi oyuncusu Ayşegül Çınar ve sevgilisi Furkan Çalıkoğlu'nun yargılandığı davada karar çıktı.
Hem hapis hem de para cezası şoku! Ayşegül Çınar ve sevgilisi Furkan Çalıkoğlu'nun cezası beli oldu.
Ayşegül Çınar ve sevgilisi Furkan Çalıkoğlu, Beyoğlu'nda bir restoranda tartışma çıkarmıştı. Görevlilere ve çevredekilere hakaret eden Çalıkoğlu, önce bıçakla çalışanlara ardından kendisini etkisiz hale getirmeye çalışan polis memurlarına saldırmıştı.
Soruşturma sonunda hazırlanan iddianamede Ayşegül Çınar hakkında "Görevli Memura Hakaret", "Görevi Yaptırmamak için "Direnme" suçlarından, Furkan Çalıkoğlu hakkında ise "Görevli Memura Hakaret", "Silahla Tehdit" , "Görevi Yaptırmamak için Direnme", "Mala Zarar Verme", "Silahla Yaralama" suçlarından toplam dava açılmıştı.
oyuncu Ayşegül Çınar ve sevgilisi Furkan Çalıkoğlu'nun yargılandığı davada karar çıktı.
Mahkeme, Çınar'ı 6 ay 22 gün hapis cezası ile 10 bin 600 lira adli para cezasına çarptırdı. Çalıkoğlu ise 6 ayrı suçtan 8 yıl 7 ay hapis cezasıyla cezalandırıldı