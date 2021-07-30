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Haberler Magazin 'Hem güzelim hem doğalım' diyen Tuğba... Tuğba Ekinci'nin siyah bikinili bir garip tatil pozları sosyal medyayı yaktı kavurdu!

'Hem güzelim hem doğalım' diyen Tuğba... Tuğba Ekinci'nin siyah bikinili bir garip tatil pozları sosyal medyayı yaktı kavurdu!

Sosyal medya hesabından yaptığı iddialı paylaşımlarla sık sık magazin gündemine gelen şarkıcı Tuğba Ekinci, önceki gün tatil yaptığı Bodrum'da görüntülendi.

30.07.2021 08:57 - Son Güncelleme: 30.07.2021 08:57
'Hem güzelim hem doğalım' diyen Tuğba... Tuğba Ekinci'nin siyah bikinili bir garip tatil pozları sosyal medyayı yaktı kavurdu!

Kimi zaman açıklamaları kimi zaman sosyal medya paylaşımları derken 44 yaşındaki ünlü şarkıcı Tuğba Ekinci hep magazin gündeminde. Şarkıcı Tuğba Ekinci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündeme gelmeye devam ediyor. Tuğba Ekinci, önceki gün tatil yaptığı Bodrum'da görüntülendi. Tuğba Ekinci pozlarını sosyal medyadan da yayınlamayı ihmal etmedi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
'Hem güzelim hem doğalım' diyen Tuğba... Tuğba Ekinci'nin siyah bikinili bir garip tatil pozları sosyal medyayı yaktı kavurdu!

Tatil sezonunu Bodrum Yalıkavak'ta açan Tuğba Ekinci, konakladığı otelin havuz başında basın mensuplarıyla bir araya gelerek uzun süre sohbet etti.

'Hem güzelim hem doğalım' diyen Tuğba... Tuğba Ekinci'nin siyah bikinili bir garip tatil pozları sosyal medyayı yaktı kavurdu!

44 yaşındaki şarkıcı, "Ben hem güzelim hem de doğalım. Bana göre bu camianın en güzel kadınıyım. Hiçbir yerimde yaptırdığım hiçbir şey yok, tamamen doğalım" dedi.

'Hem güzelim hem doğalım' diyen Tuğba... Tuğba Ekinci'nin siyah bikinili bir garip tatil pozları sosyal medyayı yaktı kavurdu!

"Ara ara yüzüme Nebahat Çehre gibi sadece kese yapıyorum, o kadar" açıklamasında bulunan Ekinci'nin iddialı pozları ise objektiflere böyle yansıdı.

'Hem güzelim hem doğalım' diyen Tuğba... Tuğba Ekinci'nin siyah bikinili bir garip tatil pozları sosyal medyayı yaktı kavurdu!

"YOLLARIMIZI AYIRMAYI TERCİH ETTİK"
Tuğba Ekinci, geçtiğimiz mayıs ayında Instagram'dan yaptığı paylaşıma, "Sevgili yol arkadaşımla yollarımızı ayırmayı tercih ettik. Bu konu hakkında başka bir şey yok söyleyebileceğim" notunu yazmıştı.