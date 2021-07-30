8 bin 500 TL'lik hesap sonrası da ortalık karıştı! Bülent Ersoy makyajsız yakalandı! İşte sıfır makyaj Diva

Her daim abartılı kıyafeti ve makyajıyla kamera karşısına geçen Bülent Ersoy, yıllar sonra ilk kez makyajsız ve en doğal haliyle görüntülenince ortalık karıştı. Bodrum'da tatilin tadını çıkaran Diva lakaplı 69 yaşındaki sanatçı Bülent Ersoy, önceki gün ekibiyle birlikte Torba'daki bir balıkçıya gitti. Eli açıklığıyla tanınan sanatçı, masayı da donattı. Balıkçıda 8 bin 500 TL hesap bırakan Bülent Ersoy'un makyajsız hali çok konuşuldu.

BÜLENT ERSOY MAKYAJSIZ YAKALANDI! DİVA'NIN MAKYAJSIZ HALİNİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN