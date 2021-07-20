Helin Avşar photoshopu abarttı sosyal medyanın diline düştü! Hülya Avşar ve Zehra Çilingiroğlu’nu es geçti
Helin Avşar photoshopu abarttı sosyal medyanın diline düştü! Ablası Hülya Avşar ve yeğeni Zehra Çilingiroğlu ile objektif karşısına geçen Helin Avşar, o kareyi Instagram hesabında yayınladı. Ancak söz konusu paylaşımında photoshopu abartan Helin Avşar, sosyal medyanın diline düşmekten kurtulamadı. Yeğeni Zehra'dan bile küçük görünen ünlü isim, gelen yorumların ardından paylaşımını silmek zorunda kaldı. Öte yandan Helin Avşar'ın bayram fotoğrafında ablası Hülya Avşar'ı es geçerek sadece kendi yüzüne filtre uygulaması dikkatlerden kaçmadı. İşte Helin Avşar'ın sosyal medyaya damga vuran o paylaşımı...
20.07.2021 19:49
- Son Güncelleme: 20.07.2021 19:49
Helin Avşar, ablası Hülya Avşar ve yeğeni Zehra Çilingiroğlu ile verdiği bir pozu Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu.
Ancak söz konusu paylaşımında photoshopu abartan Helin Avşar, sosyal medyanın diline düşmekten kurtulamadı. Helin Avşar, paylaştığı bayram fotoğrafında ablası Hülya Avşar'ı es geçerek sadece kendi yüzüne filtre uyguladı.
PAYLAŞIMI SİLDİ!
Sosyal medyanın diline düşen Helin Avşar, gelen yorumlar sonrası fotoğrafı ana sayfadan sildi, storyde paylaştı.