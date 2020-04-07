Danla Bilic Survivor 2020 yarışmacısı Cemal Can Canseven'i fena ifşa etti! Uçakta...

Danla Bilic, şimdilerde Survivor'da yarışan yakın arkadaşı Cemal Can'ın uçakta dağıtılan battaniyeleri evine götürdüğünü söylediği bir videosunu ifşa etti. Çektiği makyaj videolarıyla fenomen olan Danla Bilic'in en yakın dostu Cemal Can Canseven, şimdilerde Survivor'da yarışıyor. Her fırsatta arkadaşını çok özlediğini belli eden Bilic, Instagram hesabından Canseven ile birlikte olan bir videosunu paylaştı.