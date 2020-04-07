Danla Bilic Survivor 2020 yarışmacısı Cemal Can Canseven'i fena ifşa etti! Uçakta...
Survivor 2020'nin en renkli isimlerinden biri Cemal Can Canseven... Survivor 2020 yarışmacısı Cemal Can Canseven, sosyal medyada adından sıklıkla söz ettiriyor. 24 yaşındaki genç yarışmacı doğal ve sempatik tavırlarıyla dikkat çeken hatta halk oylamasında sık sık birinci çıkan Cemal Can Canseven, Danla Bilic'in paylaştığı videoyla herkesi şaşırttı. İşte Danla Bilic'in, Survivor 2020 yarışmacısı Cemal Can Canseven'i ifşa ettiği anlar!
Danla Bilic, şimdilerde Survivor'da yarışan yakın arkadaşı Cemal Can'ın uçakta dağıtılan battaniyeleri evine götürdüğünü söylediği bir videosunu ifşa etti. Çektiği makyaj videolarıyla fenomen olan Danla Bilic'in en yakın dostu Cemal Can Canseven, şimdilerde Survivor'da yarışıyor. Her fırsatta arkadaşını çok özlediğini belli eden Bilic, Instagram hesabından Canseven ile birlikte olan bir videosunu paylaştı.
Geçtiğimiz günlerde yayınlanan açık artırma oyununda sütlacı çok sevdiğini söyleyen Cemal Can, istediği tatlıyı yemek için diğer yarışmacılarla kıyasıya mücadele etmişti. Acun Ilıcalı ise sütlacı çok seven Cemal'e "Sütlaç mı Danla mı?" diye sormuştu. Kısa süreli düşünen Cemal Can ise "Danla Bilic" yanıtını vermişti.
Doğal ve sempatik tavırlarıyla Survivor'un en dikkat çeken isimlerinin başında gelen Cemal Can Canseven'in ciddi bir hayran kitlesi bulunuyor. Hatta Cemal Can halk oylamasında sık sık birinci çıkıyor. Peki Survivor yarışmacısının eski hali nasılmış? İşte Cemal Can Canseven ve Danla Bilic'in eski hali... İşte başta Cemal Can Canseven olmak üzere ünlülerin yıllar içerisindeki değişimleri.