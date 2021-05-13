Hazal Kaya’dan yıllar sonra gelen Aşk-ı Memnu itirafı! “Zorlandım” dedi bir bir anlattı sosyal medya onu konuştu

Neler öğrendim, çok zorlandım, yoruldum ama hep çok sevdim. Sadece fotoğraftaki şahanelikleri değil, oraya ait herkesi ve her şeyi. Çok da eğlendik bu arada fotoğrafta görüldüğü üzere. Baktıkça özlüyorum o zamanı. İyi ki bir araya gelmişiz! Sizsiz olmazmış"