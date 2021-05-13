Hazal Kaya’dan yıllar sonra gelen Aşk-ı Memnu itirafı! “Zorlandım” dedi bir bir anlattı sosyal medya onu konuştu
Hazal Kaya'dan yıllar sonra gelen Aşk-ı Memnu itirafı! Başrollerini Selçuk Yöntem, Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ ile paylaştığı Aşk-ı Memnu dizisinde Nihal karakterine can veren Hazal Kaya, dizinin yıllar sonra ortaya çıkan karesini sosyal medya hesabında paylaştı. Paylaşımın altına düştüğü notla dikkat çeken Kaya, o günleri anlattı. "Çok zorlandım, yoruldum" diyen oyuncunun paylaşımı, kısa sürede gündem oldu. İşte Hazal Kaya'nın sosyal medyayı sallayan Aşk-ı Memnu paylaşımı…
13.05.2021 02:22
- Son Güncelleme: 13.05.2021 02:22
Bir döneme damgasını vuran Aşk-ı Memnu dizisinde Nihal karakterini canlandıran ünlü oyuncu Hazal Kaya, sosyal medya hesabında dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.
Dizinin yayınlandığı dönem çekilen fotoğrafın sosyal medyaya düşmesi ve hızla yayılmasına kayıtsız kalamayan Kaya, o kareyi Instagram sayfasında paylaştı.
Ünlü oyuncu, paylaşımının altına düştüğü şu notla ise o günleri anlattı: "Dünden beri bu fotoğrafa bakıp duruyorum. Ufacıktım. Çok zor geliyordu bir sürü şey, keyfini çıkarabileceklerimin çoğunu kaçırdım galiba bu yüzden…
Neler öğrendim, çok zorlandım, yoruldum ama hep çok sevdim. Sadece fotoğraftaki şahanelikleri değil, oraya ait herkesi ve her şeyi. Çok da eğlendik bu arada fotoğrafta görüldüğü üzere. Baktıkça özlüyorum o zamanı. İyi ki bir araya gelmişiz! Sizsiz olmazmış"
İşte Hazal Kaya'nın sosyal medyaya damga vuran o paylaşımı…