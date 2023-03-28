RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Magazin Hazal Kaya ile kızı Süreyya Leyla'nın paylaşımına bakın! 43 gün önce dünyaya getirmişti gören hayran kaldı: "Yerimizden kalkamıyoruz"

Hazal Kaya ile kızı Süreyya Leyla'nın paylaşımına bakın! 43 gün önce dünyaya getirmişti gören hayran kaldı: "Yerimizden kalkamıyoruz"

Hazal Kaya ile kızı Süreyya Leyla'nın paylaşımına bakın! 43 gün önce dünyaya getirmişti, Hazal Kaya ile kızının paylaşımını gören hayran kaldı. 2019 yılında Ali Atay ile nikah masasına oturan Hazal Kaya oğlu Fikret Ali'nin ardından kızı Süreyya Leyla'yı dünyaya getirdi. Geçtiğimiz günlerde kızının doğumunun 40'ıncı gününe dair özel bir paylaşım yapan Hazal Kaya Instagram'dan bu kez de iş hayatına geri döndüğünün haberini veren bir paylaşım yaptı. Kızı kucağında video paylaşan Hazal Kaya'nın "Yerimizden kalkamıyoruz ama nasıl iyi geldi işe dönmek anlatamam" notlu paylaşımı sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

28.03.2023 16:33 - Son Güncelleme: 28.03.2023 16:55
Hazal Kaya ile kızı Süreyya Leyla’nın paylaşımına bakın! 43 gün önce dünyaya getirmişti gören hayran kaldı: Yerimizden kalkamıyoruz

"YERİMİZDEN KALKAMIYORUZ"

Hazal Kaya ile kızı Süreyya Leyla'nın paylaşımına bakın! 43 gün önce dünyaya getirmişti gören hayran kaldı.

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Hazal Kaya ile kızı Süreyya Leyla’nın paylaşımına bakın! 43 gün önce dünyaya getirmişti gören hayran kaldı: Yerimizden kalkamıyoruz

2019 yılında Ali Atay ile dünyaevine giren Hazal Kaya Instagram paylaşımıyla gündemde.

Hazal Kaya ile kızı Süreyya Leyla’nın paylaşımına bakın! 43 gün önce dünyaya getirmişti gören hayran kaldı: Yerimizden kalkamıyoruz

Düğünü ile günlerce konuşulan Hazal Kaya ilk evladı Fikret Ali'yi kucağına almanın mutluluğunu yaşarken çiftten çok geçmeden bir müjdeli haber daha geldi.

Hazal Kaya ile kızı Süreyya Leyla’nın paylaşımına bakın! 43 gün önce dünyaya getirmişti gören hayran kaldı: Yerimizden kalkamıyoruz

İkinci bebeğini 43 gün önce kucağına alan Hazal Kaya kızıyla paylaşım yaptı. Çalışma hayatına geri dönen Hazal Kaya'nın kucağındaki kızı Süreyya kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Hazal Kaya ile kızı Süreyya Leyla’nın paylaşımına bakın! 43 gün önce dünyaya getirmişti gören hayran kaldı: Yerimizden kalkamıyoruz

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