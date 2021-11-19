Hazal Kaya ile Ali Atay’ın oğluna bakın ’bu kadar olur anne ve babasının adeta kopyası’ dedirtiyor! İşte 2 yaşına giren Fikret Ali...

"ANNE VE BABASININ KOPYASI"

Hazal Kaya ile Ali Atay'ın oğluna bakın 'bu kadar olur anne ve babasının adeta kopyası' dedirtiyor! Kendisi gibi oyuncu Ali Atay'la beş yıllık ilişkisini 2019 yılında evlilikle taçlandıran Hazal Kaya, kısa bir süre sonra da oğlu Fikret Ali'yi kucağına almıştı. Mutlu evlilikleri devam eden çiftin, oğulları iki yaşına girdi.