Hazal Kaya ile Ali Atay'ın oğluna bakın 'bu kadar olur anne ve babasının adeta kopyası' dedirtiyor! İşte 2 yaşına giren Fikret Ali...
Hazal Kaya ile Ali Atay'ın oğluna bakın 'bu kadar olur anne ve babasının adeta kopyası' dedirtiyor! 2019 yılında dünyaevine giren oyuncu çift Ali Atay ile Hazal Kaya oğulları Fikret Ali'nin 2. yaş günü kutlaması ile sosyal medya gündeminde. Fikret Ali'ye iş makineleri temalı bir parti düzenleyen Hazal Kaya (31) ile Ali Atay (45) çifti çok konuşulanlar arasına girdi. Fikret Ali'yi görenler anne ve babasının kopyası diyor.
19.11.2021 10:17
- Son Güncelleme: 19.11.2021 10:24
"ANNE VE BABASININ KOPYASI"
Hazal Kaya ile Ali Atay'ın oğluna bakın 'bu kadar olur anne ve babasının adeta kopyası' dedirtiyor! Kendisi gibi oyuncu Ali Atay'la beş yıllık ilişkisini 2019 yılında evlilikle taçlandıran Hazal Kaya, kısa bir süre sonra da oğlu Fikret Ali'yi kucağına almıştı. Mutlu evlilikleri devam eden çiftin, oğulları iki yaşına girdi.
FİKRET ALİ'YE İKİNCİ YAŞ PARTİSİ
Oğullarının ikinci yaş gününde iş makineleri temalı bir parti düzenleyen Hazal Kaya (31) ile Ali Atay (45), çocukları Fikret Ali'nin doğum gününü kutladı.
Birbirine benzetilen Hazal Kaya - Ali Atay çiftinin oğlunu görenler 'Çocukları da birbirinin kopyası' diyor. İşte başta Ali ve Hazal çifti olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerinçocukları...