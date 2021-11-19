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Haberler Magazin Hazal Kaya ile Ali Atay'ın oğluna bakın 'bu kadar olur anne ve babasının adeta kopyası' dedirtiyor! İşte 2 yaşına giren Fikret Ali...

Hazal Kaya ile Ali Atay'ın oğluna bakın 'bu kadar olur anne ve babasının adeta kopyası' dedirtiyor! İşte 2 yaşına giren Fikret Ali...

Hazal Kaya ile Ali Atay'ın oğluna bakın 'bu kadar olur anne ve babasının adeta kopyası' dedirtiyor! 2019 yılında dünyaevine giren oyuncu çift Ali Atay ile Hazal Kaya oğulları Fikret Ali'nin 2. yaş günü kutlaması ile sosyal medya gündeminde. Fikret Ali'ye iş makineleri temalı bir parti düzenleyen Hazal Kaya (31) ile Ali Atay (45) çifti çok konuşulanlar arasına girdi. Fikret Ali'yi görenler anne ve babasının kopyası diyor.

19.11.2021 10:17 - Son Güncelleme: 19.11.2021 10:24
Hazal Kaya ile Ali Atay’ın oğluna bakın ’bu kadar olur anne ve babasının adeta kopyası’ dedirtiyor! İşte 2 yaşına giren Fikret Ali...

"ANNE VE BABASININ KOPYASI"

Hazal Kaya ile Ali Atay'ın oğluna bakın 'bu kadar olur anne ve babasının adeta kopyası' dedirtiyor! Kendisi gibi oyuncu Ali Atay'la beş yıllık ilişkisini 2019 yılında evlilikle taçlandıran Hazal Kaya, kısa bir süre sonra da oğlu Fikret Ali'yi kucağına almıştı. Mutlu evlilikleri devam eden çiftin, oğulları iki yaşına girdi.

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Hazal Kaya ile Ali Atay’ın oğluna bakın ’bu kadar olur anne ve babasının adeta kopyası’ dedirtiyor! İşte 2 yaşına giren Fikret Ali...

FİKRET ALİ'YE İKİNCİ YAŞ PARTİSİ
Oğullarının ikinci yaş gününde iş makineleri temalı bir parti düzenleyen Hazal Kaya (31) ile Ali Atay (45), çocukları Fikret Ali'nin doğum gününü kutladı.

Hazal Kaya ile Ali Atay’ın oğluna bakın ’bu kadar olur anne ve babasının adeta kopyası’ dedirtiyor! İşte 2 yaşına giren Fikret Ali...

Hazal Kaya, kutlamadan kareleri takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi.

Hazal Kaya ile Ali Atay’ın oğluna bakın ’bu kadar olur anne ve babasının adeta kopyası’ dedirtiyor! İşte 2 yaşına giren Fikret Ali...

'İYİ Kİ DOĞDUN KALBİM'
Doğum gününde çekilen fotoğrafları Instagram'da paylaşan güzel oyuncu, gönderisine; "Dikkat Fiko 2 yaşına giriyor! İyi ki doğdun kalbim" notuyla paylaştı. Ünlü oyuncunun paylaşımına kısa sürede yüz binlerce beğeni ve yorum geldi.

Hazal Kaya ile Ali Atay’ın oğluna bakın ’bu kadar olur anne ve babasının adeta kopyası’ dedirtiyor! İşte 2 yaşına giren Fikret Ali...

Birbirine benzetilen Hazal Kaya - Ali Atay çiftinin oğlunu görenler 'Çocukları da birbirinin kopyası' diyor. İşte başta Ali ve Hazal çifti olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerinçocukları...

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