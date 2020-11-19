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Hazal Kaya ile Ali Atay'ın oğlu Fikret Ali bir yaşında! "Tam bir küçük Ali Atay"

Geçtiğimiz yıl dünyaevine giren oyuncu çift Hazal Kaya ve Ali Atay, kısa bir süre sonra oğulları Fikret Ali'yi kucağına aldı. Sevimliliği ve babası Ali Atay'a olan benzerliği ile dikkat çeken Fikret Ali 1 yaşına girdi. Hazal Kaya ve Ali Atay, oğullarının yeni yaşını yakınlarıyla birlikte kutladı. 'Patron Bebek' temalı partinin fotoğraflarına beğeni yağdı.

19.11.2020 10:27 - Son Güncelleme: 19.11.2020 10:27 BU GALERİYİ PAYLAŞ





