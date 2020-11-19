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Hazal Kaya ile Ali Atay'ın oğlu Fikret Ali bir yaşında! "Tam bir küçük Ali Atay"

Geçtiğimiz yıl dünyaevine giren oyuncu çift Hazal Kaya ve Ali Atay, kısa bir süre sonra oğulları Fikret Ali'yi kucağına aldı. Sevimliliği ve babası Ali Atay'a olan benzerliği ile dikkat çeken Fikret Ali 1 yaşına girdi. Hazal Kaya ve Ali Atay, oğullarının yeni yaşını yakınlarıyla birlikte kutladı. 'Patron Bebek' temalı partinin fotoğraflarına beğeni yağdı.

19.11.2020 10:27 - Son Güncelleme: 19.11.2020 10:27
Hazal Kaya ile Ali Atay'ın oğlu Fikret Ali bir yaşında! Tam bir küçük Ali Atay

Oyuncu Hazal Kaya ve Ali Atay çifti, kasım ayında oğulları Fikret Ali'yi kucağına almıştı. Geçtiğimiz yıl dünyaevine giren çift, önceki gün Fikret Ali'nin 1. yaş gününü kutladı.

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Hazal Kaya ile Ali Atay'ın oğlu Fikret Ali bir yaşında! Tam bir küçük Ali Atay

Sevimliliğiyle ve babasının kopyası olmasıyla sosyal medyada da ilgi odağı olan Fikret Ali 1 yaşına bastı.

Hazal Kaya ile Ali Atay'ın oğlu Fikret Ali bir yaşında! Tam bir küçük Ali Atay

Sosyal medya hesabından oğlu Fikret Ali'nin doğum gününden kareler paylaşan Hazal Kaya'ya beğeni ve yorum yağdı.

Hazal Kaya ile Ali Atay'ın oğlu Fikret Ali bir yaşında! Tam bir küçük Ali Atay

Hazal Kaya, Fikret Ali'nin doğum günü partisindeki o keyifli anları sosyal medyada yayımlayarak "İyi ki doğdun kalbim" notunu düştü.

Hazal Kaya ile Ali Atay'ın oğlu Fikret Ali bir yaşında! Tam bir küçük Ali Atay

Hazal Kaya ile Ali Atay oğulları Fikret Ali'nin doğum gününü Patron Bebek temalı parti ile kutladı.

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